Komponist Hansjürgen Schmidt aus Jena hinterlässt über 50 Werke

Jena. Nachruf auf einen vielseitigen Musiker.

Besonders die älteren Musikfreunde unserer Stadt bewegt die Nachricht vom Tod des Komponisten Hansjürgen Schmidt, haben sie doch seinen Werdegang von Anfang an sozusagen mit erlebt.

Am 26. August 1935 in Jena- Burgau geboren, erlernte er zunächst das Fach Glasapparatebläser und Chemielaborant. Doch der Unterricht an der Jenaer Musikschule im Geigenspiel und Musiktheorie weckte völlig neue Interessen: Delegierung nach Berlin an die Musikhochschule „Hanns Eisler“, Abitur und Unterricht bei Günter Kochan. Es folgten einige Semester Philosophie an der Jenaer Universität und 1968 Hochschulabschluss an der Weimarer Musikhochschule sowie Meisterschüler in der Kompositionsklasse der Akademie der Künste Berlin bei Johann Cilensek.

1986 erhielt er einen Lehrauftrag an der Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar. Seit 1970 freischaffend in Jena, wo er sich zunehmend mit der Einrichtung eines elektronischen Studios neuen Formaten widmet. 1990 wurde er zudem Dozent an der Volkshochschule Erlangen.

Sein Erbe weist mit weit über 50 Kompositionen in eine Vielfalt von Orchesterwerken, Kammermusikbesetzungen, Solostücken und nun Elektronisches. Stellvertretend sei an die Uraufführung seiner 3. Sinfonie 1990 mit der Jenaer Philharmonie erinnert.

Der Musiker und Komponist Hansjürgen Schmidt verstarb bereits am 16. August.