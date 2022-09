Konfirmanden des Pfarrbereichs Dorndorf-Steudnitz backen Brot und tun Gutes

Dorndorf-Steudnitz. Die Dorndorfer Kirchenkruste gibt es in der Hofbäckerei

Die Konfirmanden des Pfarrbereichs Dorndorf-Steudnitz beteiligen sich am Freitag, 30. September, an der Aktion der Hilfsorganisation von Brot für die Welt: „Konfirmanden backen 5000 Brote“. Ab 8 Uhr kann die „Dorndorfer Kirchenkruste“ in der Hofbäckerei „Schlösserblick“ in der Bürgelschen Straße 2 in Dorndorf Steudnitz erworben werden.

Die Hälfte des Umsatzes wird an diesem Tag für Bildungsprojekte in Malawi, Myanmar und Paraguay gespendet. Es geht dabei konkret um gesunde Ernährung, Schulunterricht für Flüchtlinge und die Wahrung von Kinderrechten. Diese Aktion wird in der Zusammenarbeit von Evangelischer Kirchengemeinde und der Hofbäckerei Schlösserblick in Dorndorf durchgeführt.

Zur Mittagszeit wird es außerdem Bratwürste geben. „Bitte kommen Sie und kaufen Sie Brot für die Welt“, ermuntert der Pfarrer von Dorndorf-Steudnit,Philipp Gloge.