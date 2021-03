Konzerte in Jena betroffen: Veranstalter meldet Insolvenz an

Tickets für Veranstaltungen der Hohenstein Konzerte e. K, die über die Jena Tourist-Information erworben wurden, können vorerst nicht zurückerstattet werden. Das Unternehmen ist nicht mehr zu erreichen und hat offensichtlich Insolvenz angemeldet, heißt es in einer Mitteilung.

Damit sei der Veranstalter zahlungsunfähig und alle bisherigen Einnahmen, beispielsweise durch verkaufte Tickets für nicht stattfindende Veranstaltungen, fallen in die Insolvenzmasse.

Jenakultur könne als Ticketvermittler in einem solchen Fall nur auf den Insolvenzverwalter verweisen. Betroffen seien zwei Veranstaltungen in der Sparkassenarena: Das Konzert der Kastelruther Spatzen und das Konzert von Semino Rossi.

Ticketinhaber sollen davon absehen, entsprechende Tickets zur Jena Tourist-Information oder an die Sparkassenarena zu schicken, sondern selbstständig Kontakt zum Insolvenzverwalter aufnehmen. Die Tickets könnten auch nicht in Gutscheine umgetauscht werden. Für die betroffenen Veranstaltungen werde es keine Ersatzveranstaltungen geben.

Insolvenzverwalter sei der Rechtsanwalt Jens Köke, Güterbahnhofstraße 1, in 037073 Göttingen. Zu erreichen sei er unter Tel. 0551/900366-0 oder per Mail an email@insolvenzverwaltung-goettingen.de, heißt es.