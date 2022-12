Die Regelschule „Johann Wilhelm Heimbürge" in Kahla.

Kreistag lehnt Gemeinschaftsschule in Kahla ab

Kahla. Die Kahlaer Heimbürgeschule bleibt eine Regelschule.

Große Enttäuschung in der Kahlaer Heimbürgeschule nach der Kreistagssitzung am Mittwoch: Der Beschlussantrag, die Staatliche Regelschule „Johann Wilhelm Heimbürge“ Kahla in eine Gemeinschaftsschule umzuwandeln, hat keine Mehrheit gefunden. Die Entscheidung fiel nach intensiver Debatte knapp aus: 18 Kreistagsmitglieder stimmten für die Schulartänderung, 22 stimmten dagegen, vier enthielten sich.

„Wir sind sehr enttäuscht“, sagte Schulleiterin Sabine Herold. Anhänger der Gemeinschaftsschulidee würden damit ausgebremst. Das große Ziel der Initiative sei gewesen, die Attraktivität des Schulstandortes für die Stadt Kahla zu stärken, indem alle Schulformen angeboten würden. Das 25-köpfige vergleichsweise junge Pädagogenteam stünde voll hinter dem Konzept einer Gemeinschaftsschule und fände auch breite Unterstützung durch Unternehmen vor Ort.

In der Kreistagsdebatte wurde von Kritikern des Schulartwechsels die Sorge geäußert, mit einer Gemeinschaftsschule könnte das benachbarte Leuchtenburg-Gymnasium geschwächt werden. Dessen aktuelle Schülerzahl sei nicht so weit von der Mindestgröße eines Gymnasiums entfernt.

Die Heimbürge-Schule erwidert, dass die Schülerzahlen im Gymnasium durch die Gemeinschaftsschule nicht sinken. „Wir hätten sehr gern mit dem Gymnasium kooperiert“, so Sabine Herold. In der Heimbürge-Schule soll jetzt gemeinsam überlegt werden, wie es nach der Kreistagsentscheidung weitergeht.

Die Thüringer Gemeinschaftsschule unterscheidet sich von einer Regelschule durch die Möglichkeit des Abiturs als zusätzlichen Schulabschluss und durch ein besonderes pädagogisches Konzept, das insbesondere das längere gemeinsame Lernen vorsieht.