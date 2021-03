Kriminelles aus Ostthüringen: Serientäter, Macheten-Attacke und eskalierter Familienstreit

Blick in den Schwurgerichtssaal des Landgerichtes Gera.

Tagtäglich beschäftigen sich die Gerichte in Ostthüringen mit Strafverfahren. Diese Woche saßen mehrere Unverbesserliche auf der Anklagebank, die bereits Stammgast der Justiz sind.

Der Angeklagte ist aus dem Stadtbild von Jena bekannt. Der heute 39-Jährige fällt seit Jahren durch unvermittelte Attacken auf andere Menschen auf. Besonders oft wurden blonde Frauen zum Opfer seiner Taten. Beispielsweise trat er zwei von ihnen im Stadtzentrum von Jena unvermittelt heftig gegen das Schienbein. In seiner Nachbarschaft im Westviertel ist der Mann gefürchtet. So drohte er einer Frau mit einem Regalpfosten, die ein Paket bei ihm abholen wollte. Das Landgericht hatte nun über eine dauerhafte Einweisung zu entscheiden – und kam zu einem klaren Urteil.

Mit getunter Simson der Polizeistreife begegnet

Ein Kradfahrer aus Könitz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hatte sich im Saale-Orla-Kreis eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann, der schon mehrfach durch Verkehrsdelikte aufgefallen war, hatte die Simson getunt. Das Amtsgericht Pößneck sprach eine Haftstrafe gegen den 42-Jährigen aus, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. Das sind die Gründe.

Mit einem Stalker beschäftigte sich das Schöffengericht in Rudolstadt. Er hatte – gerade aus dem Gefängnis entlassen – seine Ex-Partnerin bedrängt. Unter anderem würgte er die Frau, die sich zu Bekannten geflüchtet hatte. Das Gericht entschied: Eine erneute Gefängnisstrafe ist unerlässlich.

Macheten-Einsatz im Streit um Tabletten

Die Polizei war im vergangenen Jahr am 26. Mai mit einem Großaufgebot zur Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt geeilt. Dort hatte ein Mann einen Mitbewohner mit einer Machete schwer verletzt. Bei der Gerichtsverhandlung räumte der Flüchtling die Tat ein. Allerdings habe er den anderen nicht töten wollen. Vorausgegangen war ein Streit um Tabletten. Die erste Strafkammer des Landgerichtes Gera entschied auf eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Der ganze Fall

Über viele Jahre hat sich ein Familienstreit in Schleiz hochgekocht. Das ging so weit, dass der 60-jährige Sohn seiner 81-jährigen Mutter gedroht haben soll, sie mit der Axt zu erschlagen, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft. Der Prozess wurde zu einer besonderen Herausforderung für das Amtsgericht Bad Lobenstein – und ließ tief blicken.

