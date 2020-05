Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kritik am stillen Macher führt im Jena auch zu Kritik

Trotz Maske im Gesicht nehmen Jenaer Stadträte kein Blatt vor den Mund. Kritik einstecken mussten am Mittwoch Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos), die Grünen und die CDU-Fraktion.

Heiko Knopf von den Bündnisgrünen bemängelte an Eberhard Hertzsch, dass er in der Krise als Führungskraft der Stadtverwaltung nicht so deutlich sichtbar gewesen sei, wie dies zu erwarten gewesen wäre. Gerade im Bereich Gesundheit, Bildung und Soziales hätte es mehr Kontakt und einen fachlichen Kurs gebraucht, sagte Knopf. „Das ist gerade deshalb fatal, weil Fragen der Teilhabe in der Corona-Krise noch wichtiger geworden sind“, sagte Knopf.

Der gescholtene Eberhard Hertzsch konnte sich nicht verteidigen. Er nahm an der Stadtratssitzung, die eine Fortsetzungsveranstaltung war, nicht teil, da er Urlaub hatte.

Sein Chef meldete sich zu Wort, OB Thomas Nitzsche (FDP). Er sagte, die Rollenverteilung im Krisenstab sei so, dass nicht jeder Dezernent nach draußen in die Öffentlichkeit gehe. Dezernent Hertzsch habe mehr im Verborgenen gewirkt und dabei die schwierigsten Aufgaben gelöst.

Dezernent Eberhard Hertzsch (r.) bei der Vorstellung von Corona-Maßnahmen der Stadtverwaltung. Foto: Thorsten Büker

Hertzsch war nach der Oberbürgermeisterwahl in die Verwaltungsspitze gewählt worden. Er war zuvor Chef bei Jenarbeit und unter OB Peter Röhlinger (FDP) dessen Büroleiter und Pressesprecher.

Alexis Taeger (FDP) fand die Hertzsch-Kritik unfair und rüde. Der Dezernent habe sich eben mehr um die Arbeit gekümmert, als um das „Betuddeln von Stadträten“, sagte Taeger. In der Hochphase der Krise habe Hertzsch etwa einen Vorschlag gemacht, der den freien Träger sehr geholfen habe, die Phase der Untätigkeit zu überstehen.

Am Jenaer Klinikum hat man den Kopf geschüttelt

Einstecken musste auch die CDU-Fraktion für ihre Beschlussvorlage, die dafür wirbt, freie Intensiv-Betten verstärkt Corona-Patienten aus anderen europäischen Ländern anzubieten. „Diese Beschlussvorlage hat im Universitätsklinikum nur Kopfschütteln ausgelöst“, sagt Ekkehard Schleußner (SPD). Er verwies auf Experten, die Patiententransporte nach Deutschland als reine Symbolpolitik bezeichnen und teils sogar gefährlich nennen. Wer wirklich helfen wolle, müsse sich auf den Weg ins Krisengebiet begeben, wie es Jenaer Pfleger und Ärzte in Italien mit Beatmungsgeräten getan hätten.

Bastian Stein wollte für die (CDU) die „Hilfe vor Ort“ noch in den Beschlusstext aufnehmen. Aber es half nichts. Die CDU fand für ihren Beschlussantrag keine Mehrheit im Stadtrat.