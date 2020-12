Kultus und Stadt Jena streiten wegen Präsenzunterricht

Das Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena untersucht Proben auf das Coronavirus

Der von Bund und Ländern bestätigte harte Shutdown – ab Mittwoch gültig – ist in einem Punkt in Jena härter: Die Schulen sollen schon ab Montag den Präsenzunterricht aussetzen. Dafür hatte die Stadtverwaltungsspitze gefochten und sich mit Thüringens Kultusministerium angelegt, das den Präsenzunterricht fortführen wollte (Zeitung am Sonnabend). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog