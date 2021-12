Kunst aus Jena mitten im Einkaufstrubel

Jena. Jenaer Künstler können ihre Erzeugnisse in der Neuen Mitte präsentieren. Warum das Prinzip des außergewöhnlichen Ladens Ladens auf Gegenseitigkeit beruht

Ein Alleinstellungsmerkmal hat die Neue Mitte seit gut drei Jahren auf jeden Fall: Kunst. Es gibt einen Laden, in dem Künstler aus der Region ihre Kunst, aber auch Kunsthandwerkliches und sonstiges Kreatives anbieten. Gerade in der Vorweihnachtszeit mit ihrer Suche nach originellen Geschenken findet so etwas besondere Aufmerksamkeit bei den Besuchern des Centers, zumal der Laden nun umgezogen ist vom 1. Stock in die untere Zone, nahe des Eingangs in der Kollegiengasse, wo viele Kunden vorbeikommen. Mittlerweile gibt es so etwas wie eine Stammkundschaft, erzählt Eve Trzewick. Das seien Leute, die regelmäßig kommen, sich informieren und gern etwas mitnehmen. Auch von den durchlaufenden Tagesbesuchern bleibe mancher stehen und finde etwas für sich im Laden. Die Kunst-Boutique in der Neuen Mitte sei vor allem in Pandemiezeiten eine feste Bank für die Künstler geworden.

Der Keramiker Lorenz Wittich, für den nun schon zum zweiten Mal der Jenaer Weihnachtsmarkt als geplante Einnahme weggefallen ist, weiß das sehr zu schätzen. Neben ihm sind weitere 13 Künstler mit ihren Produkten vertreten: Eve Trzewick mit Materialcollagen, Fotografien und originellen Kalendern, Tine Drefahl mit Fotografien, Malerei von Rita Müller, Grit Leinen und Anka Hahn, asiatische Tusche-Malerei von Kerstin Prüfer, Plastiken von Ulrike Eckardt, Objekte von Olaf Lorenz, Porzellandesign von Dagmar Lüddemann, Schmuck von Heike Süß, Textilarbeiten von Maria Theune-Hobbs, Grafik von Kerstin Gerth und ist Regionalbüchern von André Nawrotzki.

Dankbar sind die Künstler für die Gastfreundschaft der Neuen Mitte. Aber die Wertschätzung ist beidseitig. Centermanagerin Tina Schwarzwald ist froh, dass die Künstler der Neuen Mitte die Treue halten. Das erhöhe die Anziehungskraft des Centers.

geöffnet: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 11-15 Uhr