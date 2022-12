„Kunst im Advent“: Wo man in Jena ausgefallene Weihnachtsgeschenke kaufen kann

Jena. Jenaer Künstlerinnen und Künstler laden wieder mit ihrem Verkaufsmarkt „Kunst im Advent“.

Socken, Krawatte, Parfüm, Schal. Sage doch niemand etwas gegen die Weihnachtsgeschenke-Klassiker! Wer originelle Alternativen sucht, ist allerdings bestens aufgehoben bei der „Kunst im Advent“. Seit der Premiere im Jahre 2012 und nach den beiden vergangenen Coronalücken-Jahren öffnen Jenaer Künstlerinnen und Künstler am Sonnabend, 3. Dezember, zum neunten Male ihren Verkaufsmarkt.

Mitorganisatorin Eve Trzewick erinnerte an die Nutzung der Rosenthalvilla in der Mälzerstraße (Felsenkeller-Gebiet) in den Jahren 2015 und 2018. Jetzt zeichnet nach ihrer Beschreibung für die Zukunft ab, dass das Restaurant „Bauersfeld“ im Zeiss-Planetarium die Stamm-Bleibe für „Kunst im Advent“ sein wird. Das Planetariums-Team sei sehr entgegenkommend gewesen und erhebe zum Beispiel keine Miete. Im Planetarium werden die Gäste am Samstag zwischen 11 und 16 Uhr willkommen geheißen, um Kunst, Kultur, Kreatives, Klaviermusik, Kaminfeuer und Kulinarisches erleben zu können.

Denke man etwa an die Fadengrafik von Silvia Öltzscher oder die Recycling-Collagen von Anka Hahn, so verdiene das Angebot durchaus das Etikett „Sachen, die keiner kennt“, sagte Eve Trzewick, die sich selbst seit Jahren einen Namen gemacht hat mit Materialcollagen und Fotografie. Oder die Offerten der Textilgestalterin Maria Elena Köstens. Sie präsentiere deutschen Weihnachtsschmuck – lateinamerikanisch interpretiert. „Das ist völlig zum Schreien“, sagte Eve Trzewick und fügte an: „Es ist einfach gut, dass die Leute hier etwas anderes sehen.“

Mit dabei am Sonnabend: Astrid Leiterer (Malerei/Skulpturen); Eve Trzewick (Materialcollagen, Fotografie); Heike Burghartd (Malerei); Dorothee Hermann (Kinderbuch, Grafik); Anka Hahn (Malerei, Collagen); Kerstin Prüfer (asiatische Tuschmalerei, Porzellan); Silvia Öltzscher (Fadengrafik); Maria Elena Köstens (Textilgestaltung), Andre Nawrotzki (Literatur); Ulrike Eckhardt (Plastiken); Olaf Lorenz (Objekte); Präsentation des Vereins Kunsthaus und Mitmachaktionen des Kunstwerk-Vereins.