Frank Stella in Jena: Die Arbeiten des US-amerikanischen Künstlers waren im Oktober 2011 im Straßenbahndepot in Jena zu sehen. Heute fehlen der Stadt spektakuläre Ausstellungen. „Der von der Stadtverwaltung favorisierte Gedanke, ein Kunsthaus in das Areal des ehemaligen Straßenbahndepots einzubinden, wird vermutlich ebenso hohe Kosten erzeugen wie ein Neubau am Eichplatz,wird aber zur Belebung der Innenstadt wesentlich weniger beitragen können“, lautet eine Einschätzung des Kulturausschusses.