Kurve flacht ab auf dem Jenaer Arbeitsmarkt

In der Jenaer Agentur für Arbeit macht sich verhaltener Optimismus breit. Die Zahl der Menschen ohne Arbeit ist im Juni nur geringfügig gestiegen, der sprunghafte Corona-Anstieg ist gestoppt.

In Jena waren 3481 Frauen und Männer ohne Arbeit, das sind 105 mehr als im Mai und 614 mehr als im Juni 2019. Die Arbeitslosenquote liegt in Jena bei 6,1 Prozent (Vormonat 6,3 Prozent). Im Saale-Holzland sank die Quote leicht von 4,8 auf 4,7 Prozent. „Dennoch ist es zu früh, um Entwarnung zu geben. Kurzarbeit hat vielen Betrieben sehr geholfen und Entlassungen vermieden. Jetzt kommt es darauf an, dass sich die Wirtschaft wieder erholt“, sagte Irena Michel, die Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Jena.

Im Juni zeigten 47 Betriebe in der Stadt den Beginn von Kurzarbeit an. Von März bis Mai hatten dies bereits 1284 Unternehmen für 16.457 Mitarbeiter getan. Zeitarbeitsfirmen, das Gastgewerbe, Kunstbetriebe und der Kfz-Handel sind die am stärksten betroffenen Branchen. Zugleich wurden in Jena 348 neue offene Stellen gemeldet.