Husni Alalewi ist als syrischer Flüchtling tatsächlich auf so einer Art Weltraum-Tour, wie es das Transparent des Planetariums in der Schillerstraße symbolisiert

Jena. Wie geht’s, Husni? Unsere Zeitung begleitet syrischen Flüchtling in Jena. Studium ist eine Frage des Trainings.

Kurz verzichten, langfristig frei sein – Ein Flüchtling in Jena

Husni Alalewi hat seine feste eigene Linie beim Umgang mit Corona. Der 27-jährige syrische Student beschreibt das: „Ich fahre nicht so super viel Straßenbahn.“ In Eisenbahnzügen könne man dagegen besser Abstand halten. Er finde, man möge jetzt auf „kleine Momente“ der Freiheit verzichten, „um langfristig Freiheit zu haben – und keine zweite Lockdown-Welle“. Dass beim Studium zuletzt alles online erledigt werden musste, hatte für ihn „auch ein bisschen den Vorteil, dass ich mir den Hin- und Rückweg sparen konnte“. Vollständig schönreden will er das Fern-Studium natürlich nicht. „Wenn man nur vorm Laptop sitzt, kann man nicht die komplette Zeit konzentriert bleiben.“