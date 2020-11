Lage im Jenaer Gesundheitsamt „maximal angespannt“

Nach vier Wochen Lockdown fällt die Bilanz des Jenaer Gesundheitsamtes ernüchternd aus. Von einer Stabilisierung der Fallzahlen, wie sie im Bundestrend seit Anfang November zu erkennen ist, kann in Jena und in Thüringen keine Rede sein. Am Freitag wurden erneut 28 Neuinfektionen für die Stadt gemeldet. Dementsprechend hoch ist die Arbeitsbelastung im Gesundheitsamt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Die Lage ist bei uns maximal angespannt“, sagte die Leiterin des Jenaer Gesundheitsamtes, Amtsärztin Enikö Bán. Der Arbeitstag beginnt in der Regel zwischen 6 und 7 Uhr, abends gegen 21 Uhr würden dann die letzten Faxe mit positiven Laborbefunden oder Meldungen anderer Gesundheitsämter eingehen. Gearbeitet werde durchgehend auch am Wochenende. Die Gefahr von Burnouts sei da real.

Zu den 39 Mitarbeitern hat die Behörde inzwischen 29 als Verstärkung bekommen, weitere drei Personen werden ab nächster Woche angelernt. Die Bundeswehr hilft mit fünf Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung und einem Zweier-Team in der Abstrichstelle.

Mehr Personal löst nicht alle Probleme. Die Arbeit mit den positiven Fällen erfordert eine gewisse Qualifikation. Es kann also nicht jeder alle Aufgaben erledigen. Etwa 5000 Mails und Faxe gehen derzeit pro Monat in der Behörde ein. Einen großen Schritt nach vorn könnte die Digitalisierung bringen. Doch ist die Umstellung in der Krise kaum machbar, weil dann vorübergehend wieder Kräfte gebunden sind. Immerhin: Im Gegensatz zu anderen deutschen Gesundheitsämtern kommt das Fax in Jena papierlos an.

Andere Aufgaben zurückgestellt

Bislang ist noch in allen Fällen der persönliche Kontakt bei Quarantänen versucht worden. Schriftliche Anordnung braucht es dennoch. Das ist sehr viel Schriftkram.

„Wir laufen dem Infektionsgeschehen im Moment hinterher“, sagt Enikö Bán. Zu den Gründen, warum die Fallzahlen trotz Lockdown in Jena steigen, kann sie nur Vermutungen anstellen. Es könnte sein, dass die Lockerungen während des Sommer dazu geführt haben, dass sich das Virus unter dem Teppich in der Bevölkerung verbreitet hat und nun von allen Seiten komme. In den Zahlen sei der jahreszeitliche Zusammenhang klar ersichtlich. Aber auch die Zunahme von Fällen nach den Herbstferien in Kindergärten und Schulen sei gegeben. Die Kontaktnachverfolgung sei in Jena noch möglich, wobei ein Hauptziel sei, mögliche Cluster zu ermitteln.

Andere Dinge als die, die mit Corona zu tun haben, kann das Gesundheitsamt kaum noch erledigen. Nur in ganz dringenden Fällen werden etwa noch Gutachten geschrieben. Das einzige, was aufrechterhalten wird, ist der sozialpsychiatrische Dienst. Die Amtsärztin sagt, dessen Hilfe ist in der aktuellen Situation dringend erforderlich.

Die aktuellen Corona-Zahlen für Jena: 28 neue Fälle in den letzten 24 Stunden, 30 Personen sind genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 115,4.