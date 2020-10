Land bestätigt Jena Haushaltsnotlage

Die Stadt Jena hat am Montag bekannt gegeben, dass das Thüringer Landesverwaltungsamt die Haushaltsnotlage für die Stadt bestätigt hat. Demnach ist die Stadt Jena verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. Dies bedeutet, dass die Stadt aufschreiben muss, welche Maßnahmen in einem Zeitraum von maximal zehn Jahren unternommen werden, um zurück zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen.

In den Jahren 2021 und 2022 ist entsprechend des jetzt vorliegenden Planungsstandes mit Defiziten von jeweils 30 Millionen Euro im Stadtsäckel zu rechnen, danach mit Defiziten von jährlich etwa 20 Millionen Euro. Die Defizite müssen mit dem Konzept nicht sofort ausgeglichen werden, sondern innerhalb von zehn Jahren muss eine Perspektive sichtbar werden, hieß es am Montag. Das Haushaltssicherungskonzept soll gemeinsam mit Vertretern des Stadtrates erarbeitet werden.

Benjamin Koppe, der Finanzdezernent der Stadt Jena, sagte: „Die kommunalen Haushalte sind durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Schieflage geraten. Auch in Jena sind wichtige Einnahmen weggebrochen, so dass die Lücke hin zu einem ausgeglichenen Haushalt zu groß geworden ist. Mit dem Haushaltssicherungskonzept sei Jena zum Sparen verpflichtet, aber es gebe auch Chance, daraus Vorteile zu ziehen. So erhalten Städten und Gemeinden mit Haushaltsnotlage mehr Fördergelder.