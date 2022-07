Landrat kritisiert Fördermittel-Absage für Turnhalle der Grundschule Stiebritz

Stiebritz. Im Landratsamt erfuhr man von der Absage nur über einen Bericht dieser Zeitung.

Landrat Andreas Heller (CDU) zeigt sich verärgert über das Ausbleiben der für den Turnhallen-Neubau in Stiebritz eingeplanten Fördermittel. „Ich habe von der Fördermittelabsage des Landes aus der Zeitung erfahren und war bestürzt. Offiziell hat uns das Ministerium bis heute nicht dazu informiert. Für uns als Schulträger wäre es so nicht hinnehmbar, wenn die Fördermittel in diesem Jahr nicht kommen und ich werde dazu persönlich beim Land nachhaken“, so Heller.

Recherchen dieser Zeitung hatten ergeben, dass das Thüringer Bildungsministerium die für den Neubau eingeplanten 1,89 Millionen Euro Fördermittel in diesem Jahr nicht bereitstellt. Grund dafür sei die vom Landtag beschlossene Globale Minderausgabe. Das Landratsamt wusste davon scheinbar noch nichts und war nach wie vor davon ausgegangen, die Fördermittel zu erhalten. Insgesamt soll der Neubau 3,15 Millionen Euro kosten.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir haben diese Gelder fest eingeplant und es ist unbedingt notwendig, dass die Turnhalle in Stiebritz so zügig wie möglich wieder für den Sportunterricht zur Verfügung steht. Wir als Schulträger haben dafür alle nötigen Voraussetzungen erfüllt; jetzt darf sich das Land nicht mit fadenscheinigen Begründungen aus seiner Verantwortung stehlen“, so Heller weiter.

Die Turnhalle der Stiebritzer Grundschule „Talblick“ ist seit dem vergangenen Jahr gesperrt. Der Sportunterricht findet deswegen unter unzureichenden Bedingungen im Gemeindesaal von Nerkewitz statt. Dort sind laut dem stellvertretenden Schulleiter Mike Viehöfer nur gymnastische Übungen, jedoch keine Ballspiele oder Geräteturnen möglich. Trotz allem Engagements des Sportlehrers sei deshalb der Lehrplan praktisch nicht einzuhalten.