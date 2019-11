Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laser-Gruß von Jenoptik an den FC Carl Zeiss Jena

Wissenschaft, Wirtschaft und Sport gehen in Jena Hand in Hand: Das war die Botschaft, die Jenoptik anlässlich der Langen Nacht der Wissenschaften am Freitagabend in Jena aussandte.

Zum Heimspiel des FC Carl Zeiss Jena sandte der Technologiekonzern einen Laser-Gruß ins Ernst-Abbe-Sportfeld. Beim Saale-Derby gegen den Halleschen FC bekamen auch die Fans im Stadion eine ganz besondere Lichtshow der Flutlichtmasten zu sehen.