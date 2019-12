Am Ernst-Abbe-Platz ist am Montag eine 77-jährige Fußgängerin tödlich verunglückt.

Lastwagen überfährt Seniorin am Jenaer Ernst-Abbe-Platz

Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen an der Haltestelle Ernst-Abbe-Platz tödlich verunglückt. Nach ersten Informationen der Polizei setzte ein Lastwagen gegen 10.40 Uhr am Seiteneingang zur Goethe-Galerie zurück und erfasste die Frau. Die 77-Jährige starb noch am Unfallort.

Die Unfallstelle wird noch abgesichert, die Linie 5 des Jenaer Nahverkehrs bedient die Haltestelle Ernst-Abbe-Platz derzeit nicht.