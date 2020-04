Die Ultras packen an, um die Tafeln in Thüringen zu versorgen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebensmittelspenden durch Jena-Fans gehen in zweiten Monat

Seit einem Monat engagieren sich die Ultrafans des FC Carl Zeiss Jena für die Tafeln in der Region. Sie haben inzwischen 13.000 Euro an Spenden gesammelt und wollen die Unterstützung so lange aufrechterhalten, wie der gesteigerte Lebensmittel-Bedarf aufgrund der Corona-Pandemie besteht, um Bedürftige zu versorgen. Deshalb hofft die Gruppierung weiter auf Geldspenden für die Aktion, sagt Mitorganisator Toni Schley aus der Südkurve.

Nächste Großbestellung im Wert von 2000 Euro geordert

In dieser Woche liefern die Fans die nächste Großbestellung aus. Margarine, Schmelzkäse, Ketchup, Reis, Kartoffelbrei oder Saft standen auf der Wunschliste der Tafeln. Die Ultras orderten Waren im Wert von 2000 Euro, die sie noch vor dem langen Wochenende in Thüringen und dem südlichen Sachsen-Anhalt verteilen. „Wir haben festgestellt, dass der Bedarf regional sehr unterschiedlich ausfällt“, sagt Schley und verweist darauf, dass die Tafeln unterschiedlich gut vernetzt sind. So merken die Fußballfans, dass die Nachfrage der Tafeln nach Lebensmittelspenden beispielsweise in Naumburg, Pößneck oder Saalfeld derzeit größer ist als in Jena.

Laut Jürgen Brengel, Mitorganisator der Tafel in Saalfeld, kommen pro Ausgabe in Saalfeld zwischen 250 und 300 Personen. Gleiches gelte für Rudolstadt, während es in Bad Blankenburg 150 Bedürftige gebe, die die Tafel bedient. „Dank der derzeitigen Unterstützung kann ich nachts besser einschlafen als davor, denn wir sind auf Hilfe von außen angewiesen“, sagt Brengel.

Langfristige Partnerschaft angepeilt

Die lobenden Worte motivieren die Fangruppe, die willens ist, noch deutlich länger durchzuhalten. „Wir wollen solange weitermachen, wie Bedarf vorhanden ist“, sagt Schley. Zudem prüfen die Ultras, wie eine langfristige Partnerschaft zu den Tafeln aussehen könnte. „Die Dankbarkeit treibt uns an, weiter Spenden zu sammeln“, sagt Schley.

Die Daten für die Bankverbindung des Trägervereins finden sich auf der Internetseite der Fangruppe: horda-azzuro.de