Letzter Wunsch: Schöne Tage für kranke Kinder in Jena

„Was bleibt, wenn ich einmal nicht mehr da bin?“ – Dieser Gedanke beschäftigt wohl jeden von uns irgendwann einmal. „Krebskranken Kindern schöne Momente zu ermöglichen mit Hilfe der finanziellen Mittel, die ein Mensch nach seinem Ableben hinterlässt, diesen Entschluss fassen zu unserem großen Glück einige Menschen und sie verfügen eine entsprechende Verwendung ihrer ihres Vermögens“, sagt Katrin Mohrholz von der Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena (EKK).

So tat es auch Elfi B., die im Alter von 88 Jahren im Juli 2019 in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Sonneberg verstarb. Die Richter am Nachlassgericht Sonneberg entschieden, dass der Verein EKK der richtige Adressat sei, um Elfi B.s letzten Wunsch zu erfüllen.

Manchmal ist es ein allgemein gefasster Wunsch, ein anderes Mal wird die Elterninitiative ganz konkret in einem Testament als Begünstigte benannt. „Während unserer 30-jährigen Vereinsgeschichte haben uns solche Erbschaften immer wieder unterstützt und auch zum Bau unseres Hauses EKK-Stein ihren Beitrag geleistet.“

Besonders freut es die Mitstreiter der Initiative, wenn sie die Spender bereits zu ihren Lebzeiten kennenlernen, mit ihnen ins Gespräch kommen und etwas über sie und ihr Leben erfahren dürfen. Mit diesem Wissen versuchen sie dann, das Erbe mit Leben zu füllen und entsprechend den Wünschen des Spenders dort einzusetzen, wo es angedacht war. „Auch Elfi B. wird diesen Platz bei der EKK bekommen und wir erfreuen uns an dem Gedanken, dass der Erblasser auch ein Stück in der Zukunft unseres Vereins weiterlebt.“

Kontakt zu Katrin Mohrholz über Telefon 03641/28803