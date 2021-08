Lieferdienst in Jena bestohlen - Graffitisprayer in Eisenberg unterwegs - Dieb klaut Armbänder

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Ein Mitarbeiter eines Pizzalieferdienstes hat sich am Mittwochabend bei der Polizei gemeldet. Während einer Auslieferung in der Westbahnhofstraße in Jena ließ er laut Polizeiangaben sein Kleinkraftrad zurück, um die bestellte Ware zum Kunden zu bringen.

Diesen Moment, zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr, nutzte ein Unbekannter aus. Dieser öffnete den Auslieferungskoffer und entnahm verschiedene Speisen, Getränke und ein EC-Kartenlesegerät. Im Anschluss entfernte sich der Täter mitsamt seiner Beute unerkannt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Jena unter 03641 - 810 zu melden.

Schilderdieb gestellt

Anscheinend nicht mit der Polizei hat ein Langfinger am Donnerstagmorgen, kurz vor drei Uhr, in Jena gerechnet. Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein junger Mann auf, welcher gemütlich ein Verkehrsschild Spazieren trug. Auf Nachfrage gab dieser an, dass das Schild nicht ihm gehöre.

Er hatte es am Eisenbahndamm gesehen und mitgenommen. Ob ihm bewusst war, dass diese Handlung strafbar ist, bleibt ungeklärt. Jedoch konnte er, unter polizeilicher Begleitung, das Verkehrsschild wieder zum Ursprungsort bringen. Eine Anzeige wegen Diebstahls erhielt der 21-Jährige trotzdem.

Schmierfinke unterwegs

In Eisenberg haben Schmierfinke ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilte, brachten sie zum einen an einem Schuppen am Malzplan insgesamt vier Graffitis an. Eine Botschaft konnte nicht herausgelesen werden.

Auch vor einem Werbeplakat einer Krankenkasse machten die Täter nicht halt. Hier brachte man eine unleserliche Botschaft mittels eines Permanentmarkers auf.

Ladendieb entwischt

Ein unbekannter Täter hat aus der Auslage eines Schmuckladens in der Jenaer Goethestraße zwei Armbänder im Gesamtwert von 150 Euro entwendert. Im Anschluss entfernte sich der Dieb laut Polizeiangaben in unbekannte Richtung. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte haben sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in der Stadtrodaer Herrenstraße verschafft. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie dort mehrere Werkzeuge, deren Schadenshöhe noch unbekannt ist. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Scheinwerfer entwendet

Unbekannte Täter haben sich zu einem Steinbruch in Kischlitz begeben. Hier durchtrennten sie laut Polizeiangaben die Kabel zweier Halogenscheinwerfer und entwendeten diese. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt entkommen.

