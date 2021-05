Lockerungen in Sicht: Inzidenz in Jena weiter unter 100

Jena. Am Montag lag die 7-Tage-Inzidenz in Jena den dritten Werktag in Folge unter dem Schwellenwert 100.

Sollte in den nächsten beiden Tagen die Inzidenz in Jena weiter unter 100 liegen, können am Freitag nach Angaben der Stadtverwaltung weitere Corona-Regeln gelockert werden.

Corona-Blog: Einzelhandel in Erfurt öffnet mit Auflagen wieder – Infektionslage in Thüringen entspannt sich

Unter anderem dürfe der Einzelhandel mit Auflagen wieder vollständig öffnen. Auch Außengastronomie sei mit Terminvereinbarung und Kontaktnachverfolgung möglich. Und Schulen könnten ab Freitag wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb starten.

Ferner veröffentlichte die Stadt am Montag eine neue Allgemeinverfügung. Damit wurde das Verkaufsverbot für alkoholische Getränke zwischen 22 und 5 Uhr aufgehoben. Der Fachdienst Gesundheit meldete dem Robert-Koch-Institut am Sonntag bis 24 Uhr zwei neue Corona-Infektionen.

Die Statistik vom Montag:

Anzahl aktiver Fälle: 444

davon in den vergangenen 24 Stunden: 2

stationäre Fälle: 12

davon schwere Verläufe: 8

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 81 (Vortag: 81)

Sieben-Tage-Inzidenz: 72,7 (Sonntag: 72,7; Samstag: 84,4)

Infizierte seit März 2020: 4254

Verstorbene insgesamt: 72

Genesene insgesamt: 3738

davon in den vergangenen 24 Stunden: 0