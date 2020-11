Kein Weinblatt und keine Traube, sondern ein goldenes Ginkgoblatt auf blau-weißem Grund sind das Markenzeichen der Weine von Wolfram Proppe. Das goldene Blatt schmückt die Weinflaschen und in größerer Ausführung auch weithin sichtbar das Haus in Löberschütz, das der Winzerfamilie neues Domizil ist.

2014 hatten Wolfram und Wenke Proppe mit ihren Weinbergen im Gleistal und ihren Weinen von dort den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Mit Erfolg. „Denn der Weinkeller, den wir in meinem Elternhaus in Laasdorf eingerichtet hatten, wurde ziemlich schnell zu klein, weshalb ich mich bei der Agrargenossenschaft in Golmsdorf eingemietet hatte und auch hier in diesem Hof in Löberschütz, der damals einem Freund gehörte“, erzählt der gelernte Winzer und studierte Techniker für Weinbau und Oenologie. Als es den Freund in die alten Heimat nach Südthüringen zurück zog, mussten Proppes nicht lange überlegen, ob sie den Vierseithof komplett übernehmen wollten. „Wir haben den alten Kuhstall zum Weinkeller ausgebaut, hier haben wir nun reichlich Platz, um unsere Weine so ausbauen und reifen zu lassen, wie es unsere hohen Ansprüche an die Qualität erfordern“, sagt Proppe.

Qualität ist für den 38-jährigen und sein kleines Team der Maßstab, nicht Menge. Die geben die überschaubaren Weinberge am Großen Gleisberg bei Golmsdorf, im Cyriakstal etwas weiter nördlich oder im Langetal nahe dem Tautenburger Forst gar nicht her. Insgesamt 6,5 Hektar bewirtschaftet der junge Betrieb. „Zudem haben wir uns nicht auf ein oder zwei Rebsorten beschränkt, sondern haben bei der Anlage der Weinberge solche Sorten gewählt, die mit den geologischen und mikroklimatischen Bedingungen der einzelnen Lagen besonders gut zurecht kommen“, erklärt er. Deshalb wachsen hier Auxerrois und Bacchus, dort aber Weißburgunder, Kerner, Müller-Thurgau und Riesling oder Cabernet Jura, Dornfelder und Riesling rot als Rotweine.

Auch Chardonnay hat Proppe gepflanzt. „Ich habe herausgefunden, dass diese Reben hier an der Saale auch in der Vergangenheit schon angebaut wurden, die aus dem Burgund stammende Rebe wird wohl als ‘Burgunder’ hierher gekommen sein, eine solche Differenzierung der Reben, wir wir sie heute kennen, gab es vor Jahrhunderten nicht“, erklärt der Winzer. Der Chardonnay ist für Proppe also kein Franzose, sondern ein typischer Saale-Wein.

Weshalb es diesen auch in der Edition „Breitengrad 51“ gibt. Unter diesem Label bieten neun Winzer aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut ihre Spitzenweine an. „Acht Familienbetriebe und das Landesweingut Kloster Pforta, die alle auf dem 51. Breitengrad liegen, haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam für die besonderen Weine aus dem Anbaugebiet zu werben, das früher als nördlichstes, als „Polarkreis des Weinbaus galt“, erklärt Proppe. Heute werde Wein auch in nördlicheren Breiten geerntet, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und sogar in Schweden. „Und auch in unserer Gegend schießen die Weingüter wie Pilze aus dem Boden. Selbst in dem kleinen Anbaugebiet Saale-Unstrut ist die Weinbaulandschaf ziemlich unübersichtlich geworden“, sagt Proppe. „Herkunft wird da immer wichtiger, Gebietscharakter und Lagen sollen bei den Breitengrad 51-Weinen schmeckbar sein.“

Deshalb kommen in Flaschen mit diesem Etikett nur Weine regionaltypischer Rebsorten, deren Erträge in der Menge begrenzt und deren Ernte von Hand gelesen wird. „Eine 50-köpfige Jury - Winzer, Sommeliers und internationale Weinjournalisten - hat die Prüfung der 2020 eingereichten Weine in Blindverkostung vorgenommen, nicht alle der 28 Weine haben die Prüfung bestanden“, sagt Proppe. Sein trocken ausgebauter Chardonnay von der Lage Golmsdorfer Gleisburg 2019 trägt das Label.

Doch nicht nur mit diesen Spitzenweinen haben die Winzer in diesem Jahr besonders hohen Aufwand treiben müssen. „Die Reben hatten im Frühjahr zwei, drei Wochen früher als sonst ausgetrieben und sich gut entwickelt. Doch dann kam die Nacht zum 11. Mai mit Frost, und in vielen Weinbergen an Saale und Unstrut sind die Weintriebe erfroren. Wir hatten versucht, mit Feuerschalen zwischen den Rebenreihen das Schlimmste zu verhindern, doch es ist uns in Gänze nicht gelungen“, erinnert sich Proppe. Es habe Totalausfälle gegeben, in anderen Lagen hatten die Weinstöcke die Kraft, noch einmal auszutreiben. „Insgesamt haben wir jedoch nur etwa 35 Prozent der sonst üblichen Ernte eingefahren“, sagt er.

Doch auch anderswo, etwa in Weinbaugebieten in Süddeutschland, haben die Winzer mit diesem Problem zu kämpfen. Weil auch anderswo weniger Wein geerntet werden konnte, klingelten in den letzten Monaten auch mehrere Großhändler bei Proppe und seinen Kollegen in der Region an, um ihre Bestände mit Saale-Unstrut-Wein auffüllen zu können. „Doch in solchen Mengen können und wollen wir nicht liefern“, sagt er.

Wenke Proppe im provisorischen Hofladen in Löberschütz bedient die Kundschaft immer dienstags. Die studierte Weinbetriebswirtin kümmert sich sonst um betriebliche Abläufe und das Marketing für das junge Weingut. Foto: Angelika Schimmel

„Es wird ein kleiner Jahrgang 2020, doch wir hoffen, dass die Qualität der Weine die Kunden wieder überzeugt. Noch blubbert es in einigen der gut 15 Edelstahltanks in Proppes Weinkeller. Einige Chargen des Cabernet blanc oder des Dornfelders vom Dachsberg reifen indes schon in großen Holzfässern. Auf deren Inhalt müssen die Weinliebhaber noch einige Monate warten. Vom 2019er Jahrgang gibt es aber noch etwas im Hofladen oder über den Onlineshop. „Weil 2019 ein gutes Weinjahr war, können wir die Verluste dieses Jahres verkraften. Aber jedes Jahr darf es solche Frostnächte wie im Mai nicht geben“, sagt er. Doch genau das sei zu befürchten. „Der Klimawandel sorgt für milde Winter, dadurch treiben die Reben früher aus und können dann extrem Schaden nehmen durch späte Fröste.“ Winzerkunst allein ist da machtlos.