Lützerodas Weihnachtsmarkt auf dem Rundling

Jena. Viel Selbstgemachtes wird es am Sonnabend geben. Im Angebot sind auch Kindereisenbahn und Ponys.

Endlich wieder Weihnachtsmarkt. Diese frohe Kunde kommt nicht nur aus Jena, sondern auch aus dem Ortsteil Lützeroda. Dort haben zahlreiche Einwohner nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder alles vorbereitet, damit am Samstag ab 14 Uhr auf dem historischen Rundling hinter der Kirche wieder ein Weihnachtsmarkt stattfinden kann.

Festlich geschmückt wird sich der Platz im Schein mehrerer Feuerstellen zeigen, natürlich mit einem Weihnachtsbaum und einem die Kinder beschenkenden Weihnachtsmann. Gut 20 Stände sind dabei, kündigen Juliane und Andreas Stiebritz aus Lützeroda an. Sie verwiesen vor allem auf die vielen selbstgemachten Dinge, die es da geben wird.

Zum Beispiel Handarbeiten, Gehäkeltes und Genähtes, aber auch Kulinarisches wie Flammkuchen aus dem Holzbackofen und Honig vom Imker sowie Marmeladen und Liköre. Aus Lauscha kommt ein Glasbläser mit Christbaumschmuck; auch Zinnfiguren sind zu haben. An die Kinder ist ebenso gedacht. Die alte und bewährte Kinder-Eisenbahn aus Lützeroda dreht ihre Runden, und der Reiterhof „Mühle“ aus Cospeda ist mit Ponys vor Ort.

Dass ihr kleiner, aber gemütlicher Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren stets auch einem guten Zweck gedient hat, haben die Lützerodaer nicht vergessen. „Immerhin haben wir in den Jahren vor Corona insgesamt schon mehr als 5000 Euro für die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena sammeln können“, erzählt Juliane Stiebritz. Auch dieses Mal soll ein guter Teil von den Einnahmen an diesen Verein gehen.

Juliane und Andreas Stiebritz, die beide nicht miteinander verwandt sind, berichten davon, dass man in Lützeroda viel Freude am Vorbereiten und Durchführen des Weihnachtsmarkts habe. Alle seien mit Leidenschaft dabei. Da werde gebacken, gebrutzelt oder auch dekoriert und aufgebaut. Die Einwohner freuen sich über viele Gäste.

Weihnachtsmarkt in Lützeroda, Samstag, 3. Dezember, 14 bis 18 Uhr, erreichbar auch mit der Buslinie 16