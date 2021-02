Luftreiniger für Jenaer Westschule noch nicht eingeschaltet

Der Raumlüfter der Jenaer Firma IVOC‑X bei der Anlieferung an der Westschule. Professor Ulrich S. Schubert (Mitte) hatte als Vorstandsvorsitzender der Stiftung Nanotechnologie die Dauerleihgabe eingefädelt.

Jena Raumluft an Schulen: Die Jenaer Stadträte Schubert, Wothly und Majuntke fordern schnelle Verbesserungen in Jena.

„Wir müssen endlich loslegen!“ Diesen gemeinsamen Appell haben am Montagabend die Stadträte Ulrich S. Schubert (parteilos), Guntram Wothly (CDU) und Oliver Majuntke (FDP) an die Stadtverwaltung und deren Immobilienbetrieb gerichtet. Es geht um das Thema Lüften und Corona-Schutz an den Schulen.