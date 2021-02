Luftreiniger für Westschule durfte noch nicht eingeschaltet werden

Jena Raumluft an Schulen: Die Jenaer Stadträte Schubert, Wothly und Majuntke fordern schnelle Verbesserungen in Jena

„Wir müssen endlich loslegen!“ Diesen gemeinsamen Appell haben am Montagabend die Stadträte Ulrich S. Schubert (parteilos), Guntram Wothly (CDU) und Oliver Majuntke (FDP) an die Stadtverwaltung und deren Immobilienbetrieb gerichtet. Es geht um das Thema Lüften und Corona-Schutz an den Schulen. Die organisatorischen Schwierigkeiten, die es in den vergangenen Tagen rund um die Inbetriebnahmen eines gesponserten Profi-Luftreiniger an der Westschule gab, sind für die drei Herren unbefriedigend. Der Lüfter sollte für besseren Corona-Schutz in einem Klassenzimmer sorgen. Das Geräte blieb aber zunächst aus.

Die Stiftung Nanotechnologie hatte der Westschule am Freitag den transportablen Hightech-Luftreiniger „Made in Jena“ für ein Klassenzimmer als kostenlose Dauerleihgabe übergeben. Das Gerät durfte zunächst auf Weisung der Stadt nicht eingeschaltet werden. Die Gründe blieben zunächst unklar. Ein Problem sollen die Stromkosten gewesen sein, die der elektrische Austausch von 1200 Kubikmeter Luft pro Stunde verursacht.

Guntram Wothly (CDU) konnte am Montag vermelden, dass die KIJ-Werkleitung der Inbetriebnahme nun zugestimmt habe. Am Dienstag könne der Lüfter also voraussichtlich sein Werk tun.

In einem einstimmigen Beschluss im Dezember hatte der Stadtrat die Verwaltung gebeten, das Thema „Verbesserung der Raumluft in Schulen“ voranzutreiben. Im Februar soll dem Stadtrat berichtet werden. Der Bericht soll am Mittwochabend aber erst als Tagesordnungspunkt 52 drankommen. Die drei Stadträte sich bemühen, dass eher darüber im Stadtrat gesprochen wird, als es die Tagesordnungsnummer erwarten lässt.

Der städtische Immobilienbetrieb KIJ hatte die Luftfilterinitiative von Beginn an kritisch gesehen. „Vor dem Hintergrund der dargestellten Fakten werden die in der Beschlussvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen nicht zum gewünschten Ergebnis führen“, hieß es in einem Bericht an Dezernent Eberhard Hertzsch (parteilos). Der KIJ zitierte dabei aus Empfehlungen des Umweltbundesamtes. Auch die anvisierte Zeitschiene sei unrealistisch zur Erlangung gesicherter Erkenntnisse.

"Bitte keine Lösungen wie in einem Entwicklungsland!"

Die genannten Aussagen des Umweltbundesamtes bezogen sich laut Schubert aber nur auf die unstrittige Tatsache, dass Räume wegen der Sauerstoffzufuhr weiter gelüftet werden müssten, wenn ein Luftreiniger im Klassenzimmer stehe. Der Raumlüfter für die Westschule habe den CO2-Wächter sogar eingebaut. Anders als vor einem oder einem halben Jahr gebe es jetzt Raumreiniger von vielen namhaften Herstellern in Deutschland, die schnell lieferbar seien. Es gebe keinen Grund, in Jena weiter auf Lösungen wie in einem Entwicklungsland zu setzen, wo das Öffnen der Fenster das einzig Machbare sei.

Oliver Majuntke, der Chef des Werkausschusses KIJ, sagte, dass Jena vorangehen solle bei dem Thema Schulen, so wie es einst bei Masken der Fall war. Guntram Wothly, der selbst Lehrer ist, sagte, es brauche dringend eine vernünftige Öffnungsstrategie. Die Lösung könne nicht sein, bei einem einzigen Corona-Fall ganze Jahrgänge in Quarantäne zu schicken.