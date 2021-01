"Mancher Friseur wird es nicht schaffen"

Jena Sven Heubel: Der Lockdown trifft die Branche hart. Viele Inhaber leben derzeit von der Hand in den Mund und tasten ihr Erspartes an.

Homeoffice? Geht bei Friseuren nicht! Als angespannt bezeichnen somit Marion und Sven Heubel die Situation fürs Handwerk. Sie, die Mutter, ist Obermeisterin der Friseurinnung Jena und Saale-Holzland-Kreis; er, der Sohn, ist Mitglied im Vorstand der Landesinnung. "Im zweiten Halbjahr wissen wir mehr", sagt Sven Heubel und vermeidet dabei das böse Wort von der Insolvenz.

Die Hoffnung war da, als sich Sachsens Ministerpräsident vor wenigen Tagen für eine Öffnung der Friseurläden und Kosmetiksalons ausgesprochen hatte. Mit den Plänen, den Lockdown bis Mitte Februar zu verlängern, hat sich diese zerschlagen. Sven und Marion Heubel betreiben einen Salon. Noch im Dezember hätten sie den 20 Mitarbeitern ein volles Gehalt zahlen können; seit Januar gilt auch hier Kurzarbeit. 14 Betriebe zählten zur Innung: Die Inhaber lebten von der Hand in den Mund, gingen an ihr Erspartes oder tasteten sogar die Altersvorsorge an. "Die Folgen werden wir tatsächlich erst in der zweiten Jahreshälfte spüren. Und mancher Handwerker wird es nicht schaffen", prophezeit Sven Heubel.

Überbrückungshilfe III kann noch nicht beantragt werden

Die Einnahmen bleiben aus, und bürokratisch gesehen steckt der Teufel im Detail: Die sogenannte November- und Dezemberhilfe konnten die Friseure nämlich nicht nutzen, die Überbrückungshilfe III könne noch nicht einmal beantragt werden, sagt Sven Heubel. So gesehen muten die Probleme mancher Kunden eher amüsant an angesichts der Lage in der Branche. Doch was tun gegen eine zottelige Corona-Mähne? "Natürlich hilft es, sich die Haare zu waschen und zu föhnen. Und wer es kann, kann sich auch seinen Pony selbst schneiden." Und auch ein Rollkragenpullover könne länger werdendes Nackenhaar gut kaschieren.

Auch wenn über die stets gut frisierten Fußballprofis bereits diskutiert worden war: Die Heubels glauben, dass sich die große Mehrheit der Kollegen an die Regeln halte und die Schwarzarbeit eben nicht blühe. Ein Freundschaftsdienst sei angesichts der aktuellen Situation aber auch das geringere Übel, sagt Sven Heubel.