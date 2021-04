Mann lässt sich in Bankfiliale nieder - Kinderstreich löst Einsatz aus - Aquarium geplatzt

Jena Das sind die Meldungen der Polizei für Jena.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Zeuge aus der Ballhausgasse in Jena bei der Polizei gemeldet, dass in seiner Wohnung Wasser von der Decke tropft. Die Beamten vermuteten zunächst, dass es sich um Havarie handelt. Laut Polizeiangaben mussten sie vor Ort allerdings feststellen, dass sich die Tropfen so langsam in ein Rinnsal verwandelten.

Die Feuerwehr öffnete daraufhin die darüber liegende Wohnung und stellte fest, dass ein geplatztes Aquarium die Ursache war. Der Eigentümer war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Das stehende Wasser wurde durch die Feuerwehr beseitigt, sodass der Zeuge zumindest halbwegs trocken die Nacht beenden konnte.

Alkoholisierter Mann lässt sich in Bankfiliale nieder

Ein 39-Jähriger hat sich am Mittwochabend in einer Bankfiliale in der Wanderslebstraße in Jena niedergelassen. Wie die Polizei mitteilte, richtete er sich im Foyer der Sparkasse häuslich ein, als er durch Angestellte aufgefordert wurde, das zu unterlassen und sich zu entfernen.

Der Aufforderung wollte der alkoholisierte Mann allerdings nicht nachkommen, sodass die Polizei hinzugerufen wurde. Die Beamten begleiteten den 39-Jährigen aus der Bankfiliale und erteilten ihm ein Hausverbot. Bereits in der Vergangenheit war der Mann wegen ähnlicher Fälle aufgefallen. Gegen ihn wurde nun Anzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt.

Kinderstreich löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Am Mittwochnachmittag sind Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Brand bei einem Bäcker auf dem Markt in Dornburg gerufen worden.Vor Ort wurde allerdings weder ein Bäcker noch ein Brand festgestellt.

Vielmehr stellte sich heraus, dass eine 6-Jährige zum Geburtstag eine Kinder-Smartwatch geschenkt bekommen hatte. Ein 5-Jähriger Freund wählte darüber die Notrufrufnummer 112 und setzte den falschen Notruf ab.