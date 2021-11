Marcel Thoss übernimmt Leitung von Sinn in Jena

Jena. Der gebürtige Sachse kommt aus der Magdeburger Filiale. Vorgängerin Sabine-Amelie Gertner zieht es nach Kassel.

Marcel Thoss (33) startet am 1. Dezember als neuer Geschäftsleiter des Sinn-Bekleidungshauses in Jena. Der gebürtige Sachse wechselt aus der Magdeburger Filiale in das deutlich größere Haus in der Goethe-Galerie. Das bestätigte das Unternehmen am Freitag.

Thoss folgt auf seine Vorgängerin Sabine-Amelie Gertner, die das Jenaer Haus verlässt, um in ihre Wahlheimat Kassel zurückzukehren und die dortige Sinn-Filiale zu übernehmen. Trotz seines jungen Alters blicke der Hausleiter schon auf 17 Jahre Erfahrung im Textileinzelhandel zurück. Für den Sachsen bedeutet der neue Job als Leiter der Jenaer Filiale noch mehr Verantwortung, denn mit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das neue Haus deutlich größer. Die Jenaer Sinn-Filiale feierte in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.

Die Sinn GmbH mit Sitz in Hagen ist eigenen Angaben zufolge ein deutsches Modeeinzelhandelsunternehmen im mittleren bis gehobenen Preissegment mit insgesamt 34 Bekleidungshäuser. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von rund 250 Millionen Euro.