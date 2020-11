Maskenpflicht im Freien: Gericht kritisiert Corona-Verordnung von Jena

Das Verwaltungsgericht Gera hat in einem Eilverfahren die von der Stadt Jena verhängte Maskenpflicht im öffentlichen Raum auf stark frequentierten Verkehrswegen, Plätzen und Flächen kritisiert. Die Regelung sei nicht hinreichend bestimmt. Das Gericht gestattete dem Kläger, vorerst die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen nicht umsetzen zu müssen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem kostenfreien Corona-Blog

Geklagt hatte ein Jenaer Bürger, der sich ausdrücklich nicht als Corona-Leugner sieht. Allerdings greift er die Formulierung der Stadt Jena in der Allgemeinverfügung an. Er könne faktisch nicht sagen, in welchen Gebieten der Stadt er im Freien einen Mund-Nasen-Schutz tragen müsse. So könne er unversehens mit Bußgeldern oder Zwangsmaßnahmen belegt werden.

In der aktuellen Fassung der Allgemeinverfügung der Stadt Jena heißt es: „Im öffentlichen Raum auf stark frequentierten Verkehrswegen, Plätzen und Flächen (insbesondere Fußgängerzonen, Verkehrsknotenpunkte), wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht durchgängig sichergestellt werden kann.“

Stadt muss stark frequentierte Plätze benennen

Das hält die dritte Kammer des Verwaltungsgerichtes Gera für nicht hinreichend bestimmt. „Wie Rechtsvorschriften müssen auch Allgemeinverfügungen so gefasst sein, dass der Betroffene die Rechtslage korrekt erkennen und sein Verhalten danach ausrichten kann“, heißt es im Beschluss des Eilverfahrens. Es sei nicht hinreichend erkennbar, ab wann eine starke Frequentierung vorliege und eine durchgängige Einhaltung des Mindestabstandes nicht einhaltbar sei. Die Stadt müsse zudem die stark frequentierten Plätze konkret angeben.

Aus Sicht des Klägers ist eine Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Freien allenfalls für Bus- und Straßenbahnhaltestellen im Berufsverkehr zwischen 6 und 9 Uhr und zwischen 16 und 18 Uhr akzeptabel. Für Veranstaltungen solle die Pflicht hingegen weiter gelten, ausdrücklich auch für „Demos wie denen von Corona-Leugnern“. „Ich möchte mich deutlich von solchen Personen distanzieren, nicht jedoch von vernünftigen Kritikern, die verschiedene Maßnahmen vernünftig hinterfragen und rechtmäßig in Frage stellen“, sagt der Kläger.

Gericht bestätigt Regel, dass sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen

Er hatte auch in einem zweiten Punkt die Allgemeinverfügung der Stadt angegriffen. Der Bürger sah sich benachteiligt durch die Regelung, dass sich maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Er dürfe gemeinsam mit seiner neuen Bekannten, die in einem anderen Haushalt lebe, kein befreundetes Paar treffen. Den bemängelten Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz sah das Gericht jedoch nicht.