Eine überarbeitete Jenaer Allgemeinverfügung – damit auch der Wegfall der Maskenpflicht in der Innenstadt – wird nach Angaben des Rathauses sobald wie möglich in Kraft treten.

Maskenpflicht in Jenas Innenstadt fällt weg

Jena. Die 50er und die 35er-Marken der Sieben-Tages-Inzidenz sind 5 Werktage unterschritten. Dies bedeutet Lockerungen ab Mittwoch.

Da die 50er und 35er Marken der Sieben-Tages-Inzidenz nunmehr 5 Werktage unterschritten sind, sind von Mittwoch an umfangreiche Lockerungen möglich. Darüber informierte die Stadt am Montag.

So gelte für Schulen und Kitas auch die Phase „Grün“. „Da dies umfangreiche Vorbereitungen – zum Beispiel die Umstellung der Dienstpläne – bedeutet, werden viele Einrichtungen erst am Montag, 7. Juni das vollständige Betreuungsangebot ermöglichen“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler. Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht entfalle von Mittwoch an für alle Klassenstufen.

Die erwartete Landesregelung wird den bisherigen Entwürfen nach ebenfalls Lockerungen ermöglichen. Als Beispiel nannte die Verwaltung die Öffnung der Innengastronomie ohne Testpflicht. Ebenfalls würden Kontakte des eigenen Haushaltes mit 10 weiteren Personen ermöglicht, Kinder unter 14 Jahre ohne Beschränkung. Die Öffnung der Freibäder werde ebenfalls ermöglicht, hier liefen bereits die Vorbereitungen. Die Umsetzung werde aber nicht gleich am Mittwoch erfolgen können. Eine überarbeitete Jenaer Allgemeinverfügung – damit auch der Wegfall der Maskenpflicht in der Innenstadt – werde sobald wie möglich in Kraft treten.

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut am Sonntag bis 24 Uhr 2 neue Coronafälle gemeldet. Zudem seien für den Samstag zwei Infektionen nachgemeldet worden. 5 Personen seien als genesen eingestuft worden. Die Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 198

davon in den vergangenen 24 Stunden: 2

stationäre Fälle: 9

davon schwere Verläufe: 3

Infizierungen der letzten sieben Tage: 21

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 18,9 (Sonntag: 16,2; Samstag: 26)

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 4336

Verstorbene insgesamt: 75

Genesene insgesamt: 4062

davon in den vergangenen 24 Stunden: 5

Personen in Quarantäne: 342 (Stand 31. Mai)