Maskenpflicht: Noch keine Bußgelder in Jena

Bußgelder wurden noch nicht verhängt, wenn Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Einhaltung der Maskenpflicht in den Bussen und kontrollierten. Das geht aus einer Anfrage der grünen Fraktionschefin Margret Franz hervor, die im Stadtrat schriftlich beantwortet wurde. Danach fanden seit dem 23. Juli insgesamt 76 Kontrollfahrten statt. „Dabei wurden auf 14 Kontrollfahrten insgesamt 21 Personen durch den Zentralen Ermittlungs- und Vollzugsdienst (ZEVD) belehrt und gegebenenfalls mündlich verwarnt. In den meisten Fällen handelte es sich um leichte Verstöße, wie zum Beispiel das nicht korrekte Tragen der Mund-Nase-Bedeckung (zum Beispiel unter der Nase). Die verbleibenden 62 Kontrollfahrten waren ohne feststellbare Verstöße“, informiert der zuständige Dezernent Benjamin Koppe (CDU).

Der ZEVD sei aktuell in einem Zwei-Schicht-System von 7 bis 24 Uhr, seit November und über die Wintermonate) bis 22 Uhr in Jena eingesetzt. Begrenzte personelle Ressourcen (derzeit seien von 12 Stellen im Außendienst nur 11 besetzt) für diese Aufgaben, ungeplante personelle Ausfälle (Krankheit, Quarantäne), geplante Ausfälle (Aus- und Fortbildung) und die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ließen es derzeit nicht zu, die Kontrollen zu verschärfen. Allerdings liege der Polizei ein Amtshilfeersuchen vor, um die gemeinsamen Streifen in der Innenstadt zu intensivieren.