Das Angergymnasium befindet sich im Gebäude der früheren Ostschule. Nach drei Corona-Fällen müssen eine Klasse sowie weitere einzelne Schüler und Lehrer in Quarantäne.

Massentest an Jenaer Schule: drei weitere Fälle

Jena. Kritik an Quarantäneanordnung für geimpfte Lehrer an Jenaer Schule

Beim ersten Tag des Reihentests am Angergymnasium und bei weiteren Kontaktpersonen hat das Gesundheitsamt drei weitere Corona-Fälle entdeckt. Dadurch gibt es jetzt sechs Personen in Jena, mit positivem Corona-Nachweis. Alle Fälle stehen im Zusammenhang mit dem Angergymnasium. Die Typisierung des PCR-Tests haben inzwischen Hinweise auf die Delta-Variante ergeben. Mit einem Ergebnis der Sequenzierung wird am Wochenende gerechnet. Gestern wurden weitere Tests vorgenommen.

Kritik gibt es unterdessen an der Quarantäne, die an der Schule auch geimpfte Lehrer betrifft. Leser bemängelten, dass RKI habe am 8. Juli mitgeteilt, Delta gelte nicht mehr als Virusvariante, das Gesundheitsamt handele damit übertrieben.