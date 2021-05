Maximal 400 E-Scooter dürfen rollen

Jena. Schnell vom Zentrum ins Paradies: das geht ab Mittwoch in Jena auch mit einem E-Scooter. Die ersten 80 Stück werden im Stadtgebiet zum Ausleihen verfügbar sein. Damit dies geordnet und mit Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer stattfindet, hat die Stadt Jena mit der anbietenden Firma eine Vereinbarung geschlossen. Weitere Anbieter sind interessiert – deshalb wurde eine Höchstgrenze festgelegt. Maximal 400 E-Scooter sollen in Jena rollen.

Auch wenn die E-Scooter ein Baustein einer nachhaltigen Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung sind: Sie sind in der Fachwelt nicht unumstritten. Die Stadt Jena setzt auf eine Regulierung und eine progressive Zusammenarbeit mit den Anbietern. Gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer, ob zu Fuß oder auf Rädern, muss oberstes Gebot sein. Ganz klar geregelt ist zudem im Gesetz und zusätzlich in den Nutzungsbedingungen: Die Fußgängerzone und der Gehweg bleiben tabu. Das Tragen eines Helmes bei der Fahrt mit dem E-Scooter wird empfohlen.

Über eine App der Firma „Tier E-Scooter Sharing“ können die E-Scooter und die Standorte eingesehen werden. Die App kann im Google-App-Store (Android) und im App-Store von Apple (iPhone) heruntergeladen werden. Grundsätzlich können die Roller – außer in den Verbotszonen am Saaleufer – innerhalb der Stadt abgestellt werden. Die ersten E-Scooter werden unter anderem in diesen Straßen zu finden sein: Paradiesbahnhof, Busbahnhof, Steinweg, Löbdergraben, Schulstraße, Kunitzer Straße, Heinrich-Heine-Straße, JenTower, Engelplatz, Universität, Uniklinikum, Carl-Zeiss-Platz. Nollendorfer Platz, Westbahnhof, Saalbahnhof. Noch geprüft werden geeignete Standorte in Lobeda und Winzerla. Für die Nutzung zahlt man 1 Euro Grundgebühr und pro Minute 19 Cent. Gezahlt werden kann per Kreditkarte oder Paypal.