Medikamentenreste richtig entsorgen: So geht es in Jena

Medikamentenreste müssen richtig entsorgt werden. Abgelaufene oder nicht mehr benötigte Präparate gehören niemals in den Ausguss oder in die Toilette. Dadurch entsteht die Gefahr, dass Wirkstoffe durch die Kanalisation in die Gewässer gelangen und diese belasten. Um diese zu entfernen, müssen teure Technologien eingesetzt werden.

Der Kommunalservice Jena hat mit Unterstützung des Zweckverbandes Jena-Wasser sein kostenfreies Rücknahmesystem für Alt-Medikamente erweitert. Hierfür wurden Apotheken Medikamenten-Boxen angeboten. 26 Apotheken beteiligen sich mittlerweile an diesem System, bei dem die umweltgerechte Entsorgung von abgelaufenen Arzneimitteln organisiert ist. Als neueste Sammelstelle kam nun die West-Apotheke im neuen Domizil August-Bebel-Straße 27b hinzu.

Weiterhin können Jenaer ihre alten Medikamente kostenlos auf den Wertstoffhöfen des Kommunalservice Jena abgeben.