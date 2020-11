Mehr als “Buntes Licht“ auf 108 Seiten

Seine Leidenschaft gehörte dem Glas. Mit Fantasie, kunstfertigen Händen, Pinsel und Farben oder Schleifwerkzeugen brachte Fritz Körner (1888-1955) Glas zum Leuchten. Die von ihm geschaffenen Wesen ziehen die Menschen noch heute in ihren Bann, auch wenn die meisten den Künstler kaum kennen. Dabei hat er viele Spuren hinterlassen auf Dutzenden Kirchenfenstern in seiner Wahlheimat Jena und in Thüringen, aber auch in öffentlichen Gebäuden wie dem Jenaer Rathaus, dem heutigen Institut für Ernährungswissenschaften in Jena oder der Gaststätte Papiermühle in Jena. Körner war bei privaten wie öffentlichen Auftraggebern ein gefragter Künstler. Selbst als ihm die Nationalsozialisten wegen seiner jüdischen Frau 1938 Berufsverbot erteilten, ließ er sich davon nicht entmutigen, legte die Handwerksmeisterprüfung als Glasschleifer ab und arbeitet für seine Auftraggeber weiter, allerdings oft ohne dass seine Arbeiten seinen Namen tragen durften.

Dass Körners Werke die Menschen bis heute berühren, liegt vielleicht daran, dass seine Heiligen, ob nun Erzengel Michael oder die Posaune blasenden Engel in der Friedenskirche Jena, oder Christus als Hirte mit dem Lamm auf dem Arm, wie ihn Körner für den Chor der Kirche Str. Barbara in Golmsdorf entwarf, sehr menschliche Züge tragen.

Dem Kirchbauverein Golmsdorf, allen voran dessen Leiterin Claudia Persch, ist es zu danken, dass Körners Schaffen und Persönlichkeit in jüngster Vergangenheit dem Vergessen entrissen und über Jena hinaus bekannt gemacht wurden. Der Golmsdorfer Verein war bei Recherchen zur Geschichte des kunstvollen Fensters in der eigenen Kirche nicht nur ins Archiv des Kreiskirchenamtes gegangen, sondern auch zum Sohn des Künstlers, zu Friedrich Körner in Berlin. Der hatte daraufhin den Nachlass seines Vaters durchstöbert und war fündig geworden: Immer neue Entwürfe für Kirchenfenster in der Region um Jena und in Ostthüringen kamen zutage, dazu zahlreiche schriftliche Dokumente, die vom Ringen des Künstlers um Anerkennung und Aufträge erzählen.

All das floss in die Ausstellung über Fritz Körner ein, die 2018 in der Golmsdorfer Kirche, später in Unterwirbach und 2020 in der Stadtkirche Jena gezeigt wurde. „Unsere Dokumentation hat viele Leute begeistert, es gab immer wieder Nachfragen nach einer Broschüre“, erzählt Claudia Persch.

Sie machte sich an die Arbeit und kann den Kunstinteressierten jetzt die 108 Seiten starke A4-Broschur in die Hand legen. Unter dem Titel „Buntes Licht“ fasst sie Fotos, Entwurfszeichnungen und schriftliche Dokumente zu Kirchenfenstern an neun Standorten in Thüringen zusammen und gibt einen Überblick über das Leben des Glaskünstlers. „Das Buch kann dank finanzieller Unterstützung durch den Kirchenkreis, den Kirchbauverein Jena, Jenakultur und Körners Sohn Friedrich gegen eine Spende für die weitere Sanierung der Barbarakirche abgegeben werden“, sagt Persch. Zu haben ist es in der Stadtkirche Jena, beim Kirchbauverein Golmsdorf, Tel. 036427 22389, oder über das Internet: kirchspiel-beutnitz@web.de