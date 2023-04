Mehr Grün für Radfahrer in Jena

Jena. An einigen Kreuzungen können Radfahrer in Jena nun schneller abbiegen als Autofahrer.

Bürgermeister Christian Gerlitz (links/SPD) und der Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses Guntram Wothly (CDU) am Grünpfeil Engelplatz. Foto: Stadt Jena

Die ersten Grünpfeile für Radfahrende wurden am vergangenen Freitag, 21. April, in Jena an verschiedenen Kreuzungsbereichen angebracht. Zukünftig können Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Rad unterwegs sind, unter anderem an den Ampelkreuzungen Engelplatz, Otto-Schott-Straße/Westbahnhofstraße und Katharinenstraße/Lutherstraße zügiger rechts abbiegen. Der Grünpfeil für den Radverkehr funktioniert so wie der für Kfz – ein kurzes Stoppen an der Kreuzung ist Pflicht und Abbiegen darf man nur, wenn man dadurch keine Verkehrsteilnehmende gefährdet oder behindert. Somit wird ein schnellerer Verkehrsfluss für Radfahrende ermöglicht.

Bürgermeister Christian Gerlitz dazu: „Wir werden die Bedingungen für den Radverkehr in Jena laufend verbessern. Ich freue mich sehr, dass die Verkehrsbehörde und der Kommunalservice Jena in einem ersten Schritt diverse Ampelanlagen identifiziert haben, wo wir mit der neuen Möglichkeit des Grünpfeils für Radfahrende den Radverkehr beschleunigen können.“ Möglich wurde die Errichtung durch die Novellierung der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2020. Zuvor wurden bereits erste Erfahrungen mit dem Grünpfeil für Radfahrende durch Verkehrsversuche in Leipzig gesammelt.