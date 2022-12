Heimatcheck Jena und Saale-Holzland: Mehr Polizei und sicherere Radwege

Jena. Wir wollten wissen, wie unsere Leserschaft die Lebensqualität in Jena und im Saale-Holzland-Kreis beurteilt. So bewerten sie ihr Sicherheitsgefühl:

Mit dem großen Heimatcheck wollten wir von unseren Lesern wissen, wie sie die Lebensqualität in ihren Vierteln und Ortsteilen beurteilen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Jede Woche wertet unsere Redaktion ein Thema der Umfrage aus. Den Auftakt macht das Thema Sicherheitsgefühl.

Das Stadtgebiet Jena erhielt von unseren Lesern die Gesamtnote 2,2. Am sichersten fühlen sich die Menschen im Osten sowie im Norden der Stadt (Note 2). Im Stadtzentrum vergaben die Teilnehmer der Umfrage die Note 2,1, dicht gefolgt von den Einwohnern im Süden und den Bergdörfern mit der Note 2,2. Im Bereich Winzerla sowie Neulobeda bewerteten unsere Leser ihr Sicherheitsgefühl mit 2,6.

Heimatcheck Thüringen Karte Sicherheit Foto: Andreas Wetzel



Menschen beklagen Abschaltung der Beleuchtung

Neben der Notenvergabe bestand auch die Möglichkeit, Anregungen oder Kritik zu äußern. Ein Leser aus Neulobeda schrieb, es gebe zu wenig Polizeipräsenz im Viertel. Aus anderen Stadtteilen wie Winzerla oder Lobeda-West wurde der Wunsch nach mehr Präsenz der Polizei ebenfalls deutlich.

Auch die Abschaltung der Straßenbeleuchtung in der Nacht wirkt sich auf das Sicherheitsgefühl aus. „Sparen über Beleuchtung reduzieren, ist komplett der falsche Weg, wenn sich die Einwohner noch sicher fühlen sollen“, schreibt ein Leser. Dadurch würden auch mehr Unfälle passieren. Eine Leserin aus der Kernstadt traut sich im Dunklen nicht mehr allein aus dem Haus.

Straftaten in Jena seit Jahren rückläufig

Aus der Pressestelle der Stadt heißt es, dass man sich mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen befasse. Dazu sind Erhebungen für 2023 geplant; auch eine Umfrage sei denkbar. Präventive Maßnahmen, die das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken könnten, zieht die Stadt ebenfalls in Betracht. Anlass- und raumbezogen werde regelmäßig eine temporäre, verstärkte Präsenz von Ordnungs- und Polizeibehörden zu verzeichnen sein.

Ein Blick in die Kriminalstatistik der Landespolizeiinspektion (LPI) Jena zeigt, dass die Anzahl an Straftaten im Stadtgebiet zwar zuletzt nur geringfügig sank, aber seit Jahren rückläufig ist. Waren es 2018 noch 7176, sind 2021 nur 5538 Straftaten ermittelt worden. Die Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr bei 63,9 Prozent.

Ausbau der Radwege in Jena dringend notwendig

Leser bemängeln zudem die Sicherheit im Straßenverkehr für Radfahrer. So schreibt ein Leser: „Insbesondere für Fahrradfahrer gibt es in gesamt Jena viel zu wenig sichere Wege, da ist ein dringender Ausbau notwendig!“ So sei der Radweg von Kunitz zur Wiesenstraße nur ein schmaler Bedarfsstreifen auf der Straße und auch nur in eine Richtung und der Fußweg viel zu eng. Der Schulweg sei für radelnde Kinder sehr unsicher. Johannes Heinemann, Ortsteilbürgermeister von Kunitz-Laasan, antwortet auf eine Nachfrage unserer Zeitung, dass man das Thema als Ortsteilrat bereits an die Stadt herangetragen habe.

Auch den Radweg auf der Karl-Liebknecht-Straße schätzt ein Leser als „sehr gefährlich“ ein. Ortsteilbürgermeisterin Rosa Maria Haschke stimmt zu: „Die Karl-Liebknecht-Straße hat in der Tat ihre Tücken.“ Allen Radfahrern, die sich auf dem Angebotsstreifen unsicher fühlten, empfiehlt sie „die Fahrradstraße am Wenigenjenaer Ufer oder eine der wenig befahrenen Parallelstraßen“.

Zu schnelle Fahrradfahrer sind Hauptursache für Unfälle

Die Stadt arbeitet derzeit an dem Radverkehrsplan Jena 2035+. Dazu fanden seit März dieses Jahres bereits Befragungen und Erhebungen statt. Derzeit werde die Maßnahmenplanung überarbeitet. „Besonderen Stellenwert hat dabei grundsätzlich die Erhöhung der Verkehrssicherheit für den Radverkehr, aber auch für Fußgänger bei gemeinsamer Nutzung von Flächen“, so Stefanie Braune, Pressesprecherin der Stadt Jena. Die Stadt werde in den kommenden Jahren wesentlich mehr Mittel für den Radverkehr bereitstellen.

Laut Verkehrsunfallstatistik der LPI Jena hat es im Jahr 2021 im Stadtgebiet insgesamt 143 Unfälle gegeben, an denen Radfahrer beteiligt waren. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl gesunken. 2020 waren es noch 176 Unfälle. Insgesamt wurden im Stadtgebiet im vergangenen Jahr 2399 Verkehrsunfälle festgestellt. Als Hauptursache für Unfälle mit Radfahrern führt die Statistik überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit an. Auch dies kritisieren Leser in unserer Umfrage: Beim Verlassen von Grundstücken sind zu schnelle Radfahrer auf Rad- und Gehwegen ebenfalls eine Gefahrenquelle.

„Einen ansprechbaren, bürgernahen Polizisten im Streifendienst habe ich seit Jahren nicht gesehen.“

Dem Saale-Holzland-Kreis gaben unsere Leser die Gesamtnote 2,1. Am größten ist das Sicherheitsgefühl in den Regionen Hügelland-Täler, Leuchtenburg Saalestrand sowie Dornburg-Camburg (Note 2). Der Bereich Schkölen-Heideland landete auf dem zweiten Platz mit einer Wertung von 2,1. Bürgel und Eisenberg erhielten die Note 2,4.

Außerhalb von Jena wird ebenfalls mehr Polizeipräsenz gewünscht. „Einen ansprechbaren, bürgernahen Polizisten im Streifendienst habe ich seit Jahren nicht gesehen“, schreibt ein Leser aus der Region Schkölen-Heideland.

Für einen Eisenberger sinke das Sicherheitsgefühl. Die Pressestelle des Landkreises antwortet auf unsere Anfrage dazu: Die Polizei sei gut im Landkreis vertreten.

Polizei plant mit mehr Personal für Saale-Holzland-Kreis

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Eisenberger Stadtrat, Steffen Much, entgegnet, durch die Verlegung der Polizeiinspektion nach Stadtroda „und durch den Personalmangel ist sicherlich ein „Weniger an Polizeipräsenz in unserer Stadt vorhanden.“ Er selbst habe aber kein vermindertes Sicherheitsgefühl. Mehr Polizeistreifen hält Much für wünschenswert, „aber dazu bedarf es, wie in vielen anderen Berufen, auch einer besseren Berufsausbildungslenkung.“

Much merkt zudem an, „ein dauerhaft präsenter Kontaktbereichsbeamter (KoBB) stünde unserer Kreisstadt gut.“ Dabei gibt es seit Juni dieses Jahres wieder einen festen KoBB für Eisenberg und Umgebung, bestätigt die Pressestelle der LPI Jena. Dessen Zuständigkeitsbereich umfasst allerdings so viele Orte, dass eine dauerhafte Präsenz in einer Stadt oder Gemeinde nicht möglich ist. Es sei derzeit in Planung, neben dem Beamten in Eisenberg auch andere KoBB durch zusätzliche Kollegen zu unterstützen, so der Pressesprecher.

Die Straftaten sind im Landkreis zuletzt 2020 sprunghaft angestiegen von 2418 im Jahr 2019 auf 3608 im Jahr 2020. 2021 wurden 3629 Straftaten ermittelt. Die Aufklärungsquote lag laut Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Saale-Holzland bei 71,8 Prozent.

Beim Wegebau sind Kommunen oft die Hände gebunden

Leser außerhalb von Jena kritisieren ebenso die Sicherheit im Straßenverkehr – insbesondere für Radfahrer. Ein Teilnehmer aus Königshofen schreibt, er habe als Radfahrer „oftmals keine Chance, sicher nach Eisenberg zu gelangen.“ Der Gemeinde Heideland seien jedoch die Hände gebunden, sagt Bürgermeister Hans-Rüdiger Pöhl, denn die Straße gehöre dem Land. Noch sei dieses nicht auf die Gemeinde zugekommen. „Wenn ich mir die Straßen im Heideland ansehe, habe ich aber auch ganz andere Probleme“, so der Bürgermeister. Außerdem habe die Gemeinde kein Geld für solche Projekte.

Im Saale-Holzland gab es laut der Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Saale-Holzland im Jahr 2021 insgesamt 1913 Verkehrsunfälle. In wie vielen Fällen Fahrradfahrer beteiligt waren, schlüsselt die Statistik nicht detailliert auf.

Ein Leser aus Kahla bemängelt, dass es zur Überquerung der B88 in Kahla nur drei Ampeln gebe; die übrigen Querungsmöglichkeiten glichen Selbstmord. Unsere Anfrage zu diesem Thema an die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Jede Woche wertet unsere Zeitung ein Thema des Heimatchecks aus. Am Mittwoch, dem 21. Dezember, folgt die Bewertung unserer Leser zur Sauberkeit in ihren Stadtvierteln und Ortsteilen.