Mehrere Autos beschädigt - Werkstatt durchwühlt

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena.

Mehrere Autos beschädigt

In der Nacht zu Samstag wurde im Bereich "Am Erlkönig" von einem Pkw der Außenspiegel abgetreten. Weiter wurde in Nähe am Jenzig eine Warnbarke umgestoßen, wobei die Warnlampe beschädigt wurde.

Samstagmorgen gegen 9.25 Uhr stellten drei Fahrzeugbesitzer fest, dass die im Löbdergraben geparkten Pkw beschädigt wurden. Unbekannte haben an der rechten Fahrzeugseite Lackkratzer verursacht. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Auch in der Leipziger Straße wurde ein Pkw beschädigt. Hier warf ein unbekannter Täter eine Flasche auf die Frontscheibe des Pkw. Die Frontscheibe sowie die Motorhaube wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1000,- Euro.

Werkstatt durchwühlt

Unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 8.50 Uhr, über ein Fenster auf der Gebäuderückseite der Camburger Straße 66e in Jena in eine Werkstatt ein. Im Gebäude wurden alle Schränke und Werkzeugkisten geöffnet und durchwühlt. Aus der Werkstatt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand Münzgeld in Höhe von 15,- Euro entwendet.

Rucksack gestohlen

Eine Frau hat ihren Rucksack am 11. Juni gegen 13.30 Uhr in der Alten Dorfstraße 16b in Jena, im Hausflur des Mehrfamilienhauses abgestellt und vergessen. Als sie nach ein paar Minuten zurück kam, hatte jemand diesen entwendet. Dabei handelte es sich um einen braun/orangen Rucksack von Jack Wolfskin mit 25 Euro Bargeld und Schulunterlagen.

