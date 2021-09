Mehrere Tausend Besucher beim Hoffest in Bucha

Es dürften am späten Nachmittag mehrere Tausend Besucher gewesen sein: Die Agrargenossenschaft Bucha lud am Samstag zum Hoffest. Kai-Uwe Wehlte, Bereichsleiter Direktvermarktung, Toni Müller, Matthias Nöldner und Vorstandsmitglied Caroline Kunze (von links) freuten sich über die vielen Besucher.

Bucha. Genossenschaft lud zum Abschluss der Erntesaison ein. Direktvermarkter ist stolz auf seine transparenten Produktionsketten.

Wer in Bucha am Samstag kochte, dem war nicht zu helfen: Mutzbraten, Eintopf, Fischbrötchen, Backwaren, dazu Bier und Wein und Kaffee. Und natürlich meterweise Bratwürste vom Rost. Was für ein Duft! Die Agrargenossenschaft lud zum Hoffest, das mehrere Tausend Besucher bis zum späten Nachmittag zählte. Coronabedingt war es im vergangenen Jahr ausgefallen.

Werben in eigener Sache und das mit vollem Einsatz: Viele der 130 Mitarbeiter der Genossenschaft waren am Stammsitz beschäftigt und standen für etwas ein, was sich die Genossenschaft auf die Fahnen geschrieben hat: Transparente Produktionsschritte, nachvollziehbare Lieferketten. Und das fange natürlich bei der Bratwurst an, sagt Caroline Kunze vom Vorstand. Schweine von der Agrargenossenschaft Bollstedt, der Schlachthof in Mühlhausen, Verarbeitung und Veredelung in Bucha: „Da sind alle Schritte in Thüringer Hand und das ist mittlerweile eine Besonderheit“, sagt Kunze.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Wir lassen uns nicht unterkriegen!“

Tierzucht, Milchproduktion, Pflanzenproduktion, Geflügelhof, Partyservice und die Fleischerei mit ihren Filialen in Bucha, Weißenborn, Magdala, Jena, Weimar sowie der Rosterstand direkt in Bucha und in anderen Städten in der Region, die Genossenschaft sei breit aufgestellt, sagt Kunze. Corona hat auch das Landleben durcheinander gebracht, Mitarbeiter belastet, deren Kinder in Quarantäne mussten; Corona hat natürlich auch für Umsatzeinbrüche gesorgt, vor allem beim Partyservice und der Kantine mit ihren 75 Plätzen, in der auch gerne mal Beamte der Autobahnpolizei für eine Pause einkehren. Letztere ist natürlich wieder vollständig geöffnet. Und so war auch das Hoffest auch ein Signal an die Öffentlichkeit: „Wir lassen uns nicht unterkriegen!“

Zum Abschluss der Erntesaison

Traditionell findet das Hoffest in der dritten Woche des Septembers statt, zum Abschluss der Erntesaison. Somit war auch ein Erntedankgottesdienst programmiert. Mit den eigenen Ständen der Genossenschaft boten 35 Händler ihren Waren feil: Käsevariationen von der Hofkäserei Büttner, Obst und Wein vom Obstgut Triebe, Fischbrötchen von Heidruns Fischkiste, Ottendorfer Kartoffeln, Honig aus Bucha, Korbwaren, Pflanzen aus der Gärtnerei Delaporte, Strick- und Häkelwaren, handgefertigter Schmuck, Holzwaren und vieles andere mehr. Die Landwirte der Genossenschaft präsentierten die Technik, Buchas Feuerwehr, die auch für den Jagdbergtunnel zuständig ist, zog die kleinen Besucher an, der Reitverein lud zum Ponyreiten ein und die Reichenbacher Schallmeien sorgten nachmittags für Musik und Unterhaltung.

Die Agrargenossenschaft Bucha wurde 1991 gegründet. Sie bewirtschaftet 1750 Hektar Land und ist in den Orten Bucha, Milda, Schorba, Coppanz, Oßmaritz und Nennsdorf zu Hause. Dienstleistungen aus dem Kfz-Bereich runden die Angebotspalette ab.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.