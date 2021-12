Mehrfach Grund zur Freude in Rothenstein

Die neuen Glocken für die Rothensteiner Kirche wurden Mitte November in der Firma Perner in Passau gegossen. Sie sollen Anfang 2022 nach Rothenstein gebracht werden.

Rothenstein. Adventliche Musiken und die Ankunft der Glocken: Erfreuliche Neuigkeiten aus der Kirchgemeinde Rothenstein.

Die Christen in Rothenstein und Oelknitz haben in diesen Dezembertagen allen Grund zur Freude. Da steht zum einen Weihnachten steht vor der Tür, und dieses hohe kirchliche Fest wird von der Kirchgemeinde gebührend gefeiert.

Zwar sorgten die Pandemie und die deshalb verordnete 3G-Regel für Einschränkungen der gewohnten Freiheit, sagte Pfarrer Sieghard Knopsmeier. Doch man wisse sich zu helfen. „Wir verlegen so viel wie möglich nach draußen, wie auch unsere musikalischen Andachten“, ergänzte er. In dieser Reihe von Musikveranstaltungen ist am kommenden Sonntag, am dritten Advent, die Gruppe „Flaxmill“ zu Gast in Rothenstein. Sie hat Advents-, Weihnachts- und Winterlieder im Gepäck, allesamt nicht „von der Stange“, aber trotzdem zum Mitsingen geeignet.

Die Besucher werden zur musikalischen Andacht im Rothensteiner Pfarrgarten, gleich neben der Kirche oben am Berg, am 12. Dezember, 15 Uhr, erwartet.

Nach alter Thüringer Glockengießertradition gefertigt

„Warm anziehen, vielleicht eine Taschenlampe einstecken, auf jeden Fall eine eigene Tasse für die bereitstehenden warmen Getränke mitbringen“, rät der Pfarrer. Es werde bestimmt ein schöner Nachmittag für Jung und Alt.

Die Glocken für Rothenstein wurden in der Firma Perner in Passau gegossen. Foto: Kirchgemeinde

An diesem Nachmittag können auch jüngste Nachrichten zum aktuellen Großprojekt der Kirchgemeinde ausgetauscht werden, das einen weiteren Grund zur Freude bietet: Seit vielen Jahren mühen sich die Rothensteiner um die Sanierung des hölzernen Glockenstuhls im Turm von St. Wenzel und die Anschaffung neuer Glocken.

„Hierbei können wir uns zu Anfang des kommenden Jahres auf ein großes Ereignis einstellen. Dann werden wir die vier neuen Bronzeglocken in Empfang nehmen, die Mitte November in der Glockengießerei Perner in Passau gegossen wurden“, berichtet Knopsmeier.

Die bayerische Firma hatte die Apoldaer Glockenlizenz gekauft, sodass die Rothensteiner zwar Glocken aus Bayern bekommen werden, aber solche, die nach alter Thüringer Glockengießertradition gefertigt wurden.

Der genaue Termin für die Einholung der Glocken stehe noch nicht fest, weil dafür die Glockenstuhl-Baufirma noch einige Vorbereitungen treffen muss. In jedem Fall soll dies in einem feierlichen Rahmen geschehen, soweit das unter den dann geltenden Bedingungen möglich sein wird. Das neue Geläut soll zu Ostern geweiht werden.