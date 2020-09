Meine Meinung: Besser als gar nichts

Thomas Stridde ist Redakteur in der Lokalredaktion Jena.

Das Drama spitzt sich zu: Laut Wetterbericht könnte heute schon der Spätsommer in einem letzten Hauch vergehen. Und für die Gastwirtschaftsbranche stellt sich auch in Jena die Frage, wie es weitergehen soll nach Wochen des tröstlichen Umsatzausgleichs für Corona-Verluste – dank Außenbestuhlung. Die Innenräume der Gaststätten nämlich wurden an den vergangenen schönen Tagen wenig genutzt. Dass Corona auf dem Hauptübertragungsweg des Feinsttröpfchentransports im Freien weniger Chancen hat, scheint vielen Leuten klar zu sein.