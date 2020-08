Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Eine Idee fürs Wurstland

Maximale Transparenz und nachvollziehbare Produktionsketten: Weil ein westfälischer Schweinebaron in die Schlagzeilen geriet, rücken regionale Schlachthöfe wieder in den Blick der Öffentlichkeit. Zumindest regt das Landwirtschaftsministerium eine Machbarkeitsstudie an, was in einem Wurstland durchaus logisch erscheint. Es geht um Kunden, aber auch um den Tierschutz – wenn man akzeptiert, dass am Ende natürlich Tiere getötet werden.

Politik mit Weitblick? Zumindest in der Fleischkrise wächst auch die Bereitschaft des Staates, sich einzubringen. Dabei hätte es auch in Jena die Chance auf einen Neuanfang gegeben: Im Jahr 2013 meldete der Schlachthof Jena Insolvenz an. Bei den Fleischereien der Stadt und in der Region schaute man auch mit Unruhe und Sorge auf die Entwicklung des Schlachthofes, bezogen doch viele vom Schlachthof ihre Ware.

Den Jenaer Schlachthof, dessen Vorgeschichte weit zurück in die DDR-Zeit reicht und in dem zuletzt noch 4000 Schweine und 200 Rinder pro Woche geschlachtet wurden, überließ man allerdings dem Markt. Die Lichter gingen aus, Filetstücke aus der Insolvenzmasse sollten verkauft werden, die Abrissbagger kamen, am Ende erwarb

der Eigenbetrieb Kommunale Immobilien der Stadt Jena ein Gebäude samt Grundstück, um dort Soziokultur möglich zu machen: Kulturschlachthof nennt sich der Ort heute. Passt ganz gut in diesen Corona-Zeiten, die eine Branche in Existenznot bringt.