Meine Meinung: Es muss ja kein Jachthafen sein

Der umweltfreundliche Wassertourismus boomt. Auch in Jena – noch muss man sagen. Denn ohne Infrastruktur werden sich gewerbliche Anbieter wie „Saalestrand – Kanu“ wohl vom Paradies abwenden. Notgedrungen. Angesichts der Millionen-Beträge, die zuletzt in die Verschönerung der Uferzonen im Paradies, in Göschwitz oder jetzt an der Landfeste investiert wurden, überrascht es, dass bei touristischer Infrastruktur so wenig geht.

Okay, Jena braucht keinen Jachthafen wie Nizza oder Warnemünde. Aber einen Ort, wo auch private Anbieter ihre Kanuboote abstellen und ihre Kunden kultiviert zu Wasser bringen können, sollte doch zu finden sein. Dafür muss ja nicht gleich ein Schrägaufzug wie an der Leuchtenburg gebaut werden. Natürlich sollten die gewerblichen Nutzer des „Paddelboothafens“ sich an den Kosten der wirtschaftsnahen Infrastruktur beteiligen. Förderprogramme gibt es da aber auch.

Die Stadt will die Westseite der Saale-Aue konsequent zum Zentrum des Jenaer Wassersports entwickeln. Möglichkeiten für gewerbliche Anbieter dürfen dabei nicht vergessen werden. Nicht jeder, der mit ein paar Freunden oder Kollegen Kanu oder Boot fahren will, wird sich gleich einem Verein anschließen. Später aber vielleicht doch. Das Miteinander könnte eine Bereicherung für beide Seiten sein.

Kanu-Verleiher sendet SOS an die Stadt Jena