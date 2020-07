Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Gut fürs Betriebsklima

Die Wichtigkeit eines Bauprojektes lässt sich leicht am Umfang der Beschlussunterlagen im Stadtrat ablesen. Der Auslegungsbeschluss mit den Plänen für das neue Zeiss-Hauptwerk an der Otto-Schott-Straße ist so ein Kaliber: 14 Anhänge mit mehr als 100 Megabit hat der. Das sind in Papier umgerechnet 50.000 eng beschriebene Seiten. So viel Lesestoff gab es zuletzt nur beim Beschluss für die neue Fußballarena.

Das Projekt der Firma Carl Zeiss bietet im Prinzip alles außer Fußball. Besonders auch an heutige und künftige Mitarbeiter ist gedacht. Das beginnt bei der Infrastruktur mit Parkdecks, einem Parkhaus, einer eigene Bushaltestelle und vielleicht sogar einem Zeiss-Bahnhof. Im Bebauungsplanentwurf steht ferner, dass Einrichtungen zur Mitarbeiterversorgung wie eine Cafeteria und oder ein Betriebsrestaurant möglich sind; ferner ein Fitness- und Freizeitstudio sowie ein Einkaufsmarkt mit maximal 250 m² Verkaufsfläche. Diese Bereiche sind exklusiv den Mitarbeitern vorbehalten.

Älteren Zeissianern fällt dazu ein, dass es schon zu DDR-Zeiten Sonderverkäufe auf dem Betriebsgelände gab. Legendär war die Abgabe von Untertrikotagen organisiert vom Kombinatsdirektor, weil 1989 ein Baumwollschlüpfer-Mangel in Jena herrschte. Was gibt es wohl heute im Lädchen bei Zeiss?

