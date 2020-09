Meine Meinung: Wörter in der Krise

Der Mensch ist ein lernfähiges Wesen. Vor einem Jahr hätte man bei den Begriffen Niesetikette, Social Distancing und Lockdown die Stirn gerunzelt. Heute streuen wir diese Krisenwörter locker flockig ins Gespräch ein. Oder weisen sogar auf Präzisierungen hin. Mundschutz wird als Begriff von der Mund-Nasen-Bedeckung abgelöst, da immer noch einige glauben, über Kiemenatmung zu verfügen. Witziges Gegenstück aus Norddeutschland: Schnutenpulli. Und wer in der Zeit der geschlossenen Friseursalons selbst zur Schere griff, dürfte sich im Nachhinein schmunzelnd an seine Corona-Friseur erinnern.

Viele Wortschöpfungen möchte man aber gern alsbald in die Geschichtsbücher verbannen. Dazu gehört für mich auch die Straßenpflasterfestspielwoche. Am Wochenende wussten viele Besucher mit dem Begriff auch nichts anzufangen. Ist doch Altstadtfest! Straßenpflasterfestspielwoche ist ungefähr so ansprechend wie Öffnungsdiskussionsorgien. Klar, die deutsche Sprache macht es möglich, aus mehreren Wörtern eine Komposition zu schaffen. Ob das aber harmonisch klingt, ist eine andere Frage. Meine Hoffnung ist: Im einem Jahr werden wir beim bewährten Altstadtfest darauf zurückschauen und mit einem Schellenbier auf unsere Gesundheit anzustoßen.