Meine Woche: Göttliches und Gärtnerinnen

Wir wünschen allseits gute Genesung

Der Kindergarten hat die Öffnungszeiten krankheitsbedingt verkürzt. Klar, man hat in den vergangenen zwei Jahren die Abwehrkräfte in Watte gepackt, nun wird nachgeholt. Allerorten wird dementsprechend über die Personal-Klemme gestöhnt. In den neuen Bundesländern sei ein Viertel der Bevölkerung 67 Jahre oder älter, las ich nun. Alter weiter steigend. Folglich: keine Personal-Entspannung.

So könnte auch das „strukturelle Problem“, das eine Hebamme im Pressegespräch zum Thema „Gewalt unter der Geburt“ benennt, noch lange bestehen, auch hier hängt einiges mit Personal-Engpässen zusammen. Die Ansprüche unserer Gesellschaft sind hoch: Geburt soll sich göttlich anfühlen, wie ich las. Nun gut, man erschafft Leben – göttlich irgendwie. Aber – aus Erfahrung: Es fühlt sich nicht wirklich göttlich an. Erzieherinnen möchten nicht mehr erziehen, sondern Entwicklung fördern und „Gärtnerinnen“ heißen. Und all die hohen Ansprüche und hehren Ziele sind richtig, doch sie funktionieren nur mit Personal. Und während die einen Öffnungszeiten verkürzen, müssen andere bei hohem Krankenstand Kinder zur Welt bringen. In der Friedrich-Schiller-Universität besetzen derweil künftige Fachkräfte den größten Hörsaal, um den Lehrstuhl für Geschlechtergeschichte zu erhalten, worüber sich andere zukünftige Fachkräfte genervt zeigen, weil sie ihre Lehrveranstaltungen nicht im Hörsaal besuchen können – und die Bildung leidet. – Ich mache Schluss mit dem Gedankenerguss und gieße mir einen Tee auf. Gute Genesung!