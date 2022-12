Meinung: Der Heizpilz blieb aus

Über Nebeneffekte des Energiesparens

Die Firmen Thüringer Energie und Stadtwerke sind zwar als Energieversorger wohlbekannt. Von der Inbetriebnahme eines Heizpilzes bei der kleinen Feierlichkeit zur Umspannwerkeröffnung nahmen beide Versorger jedoch Abstand. Denn wie sähe das denn aus: In Zeiten wie diesen wohltemperiert unter einem Heizstrahler sich zu versammeln? Restlos geklärt ist allerdings noch nicht, ob die „Satzung der Stadt Jena zur 1. Änderung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen“ – so lautet der Ratsbeschluss – wirklich auf der Wiese neben dem Umspannwerk gegolten hätte. Denn Flächen und Partyzelte außerhalb öffentlicher Flächen sind vom Heizstrahler-Verbot nicht betroffen. Der positive Effekt kälterer Veranstaltungen soll an dieser Stelle jedoch nicht verschwiegen werden. Die Party war schnell zu Ende und die Menschen drängte es regelrecht an ihre energetischen Arbeitsplätze. Darunter auch „Monsieur 100.000 Volt“.