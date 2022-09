Meinung: Die Presse wird abgeschleppt

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Über Hunde, Handys und die Grundsteuer

Ich hatte es eilig, gerade noch eine Mail verschickt, beim Verlassen des Homeoffice noch ein schnelles Telefonat, dann ins Auto und ab zum Pressetermin. Komme ich noch pünktlich? Das Handy klingelt. Ich erwarte noch einen Rückruf aus einer Pressestelle. Ist er das?

Der schnelle Blick aufs Smartphone, das in der Mitte des Armaturenbretts eingesteckt ist, reicht aus um eine Bordsteinkante zu erwischen – eine sehr hohe und sehr harte. Es knallt. Der Reifen ist hinüber. Ersatzreifen? Gibt es kaum noch in den Autos – hätte ich ohnehin nicht allein wechseln können. Es bleibt nur: Abschleppen. Eine verdiente Strafe für den Blick aufs Telefon – Achtung, Zeigefinger-Moral: Nicht aufs Handy schauen beim Fahren. Kann ja noch schlimmer enden.

Nun hätte zum Reifen ja auch noch der Presse-Termin platzen können, aber die Interview-Partnerin ist super flexibel, kommt an den Unfallort und führt mit mir das Gespräch, während wir auf den Abschleppdienst warten. Und klar: Es regnet währenddessen. Im Gepäck hat die Gesprächspartnerin acht Hunde, sie betreibt einen Gassi-Service. Den Hunden ist mein Stress egal, sie sind entspannt, weil sie ihre Spiel- und Gassi-Runde schon hinter sich haben. Insgeheim wünsche ich mir, mit ihnen tauschen zu können. Doch glücklicherweise bin ich umgeben von freundlichen Menschen: Sogar ins Homeoffice werde ich nach der Werkstatt zurückchauffiert. Danke, liebe Bianka Werchan und Lea Isibor!

In den kommenden Tagen wird zu lesen sein, was während der Abschleppdienst-Wartezeit im Notizblock landete. Der verflixte Anruf kam übrigens nicht aus einer Pressestelle. Es war die Mutter, die Fragen zur Grundsteuer klären wollte. Mindestens so nervig wie ein geplatzter Reifen – die Grundsteuererklärung, nicht die Mutter.