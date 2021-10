Meinung: Herr Konsul, bitte mit Senf!

Über den heutigen Besuch aus Amerika

Freunde Amerikas werden sich heute eine saubere Blue Jeans anziehen, Stares & Stripes hissen und volle Pulle Bruce Springsteen aufdrehen. Denn nach Jena kommt zwar nicht „The Boss“ – aber zumindest der Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Amerika. Kenichiro (Ken) Toko heißt er.

Anlass ist der 6. Oktober, der in Nordamerika als Gedenktag an das deutsche Erbe gilt. Beim Deutsch-Amerikanischen Freundschaftstag zieht die Stadt Jena alle Register. Fünf Veranstaltungen mit dem Konsul sind geplant, inklusive Baumpflanzung und einer wichtigen Ausstellungseröffnung, wobei das gemeinsame Wett-Bratwurstbraten mit OB Thomas Nitzsche zur Mittagszeit am Holzmarkt fast schon volksfestartige Züge hat. 400 Würste sind bestellt. Okay, als neulich der slowakische Botschafter Marián Jakubócy des Weges kam, wurde er nicht ganz so groß empfangen, nämlich „nur“ in der Lobedaer Altstadt. Aber Amerika ist ja Supermacht und wirtschaftlich viel stärker mit Thüringen verbunden.

Über Ken Toko lässt sich sagen, dass seine Eltern aus Japan stammen und er vor 46 Jahren in New York geboren wurde. Er war zuletzt in der deutschen Abteilung des US-Außenministerium tätig. Falls er heute die Gelegenheit hat, „Ich bin ein Jenaer“ zu sagen, könnte er dies auf Englisch, Japanisch, Chinesisch, Ukrainisch und Deutsch tun.