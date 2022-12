Meinung: Hör doch mal dem Lehrer zu!

Über Ansprüche und politische Vorgaben

Jüngst sprach mich eine Mutter an, deren Kind nach mehrmaliger Ermahnung von der Lehrerin wenige Minuten vor die Tür geschickt wurde. „Ich dachte, so etwas werde gar nicht mehr gemacht“, sagte sie. Ein kleines Beispiel dafür, welche pädagogischen Ansprüche Eltern heute an die Schule haben. Zur Idee der Gemeinschaftsschulen gehört es, soziale Gräben zu überwinden und auf dem gesamten Spektrum zwischen leistungsstarken und förderbedürftigen Schülern jeden mitzunehmen. Schaut man sich den Abiturdurchschnitt von 1,3 an der Jenaplanschule an, spricht der für das Konzept. Wollen wir in Zukunft aus der Personalklemme kommen, in der alle Branchen stecken, braucht es eine starke Bildungslandschaft, und die braucht mehr Flexibilität und Lehrer, denen die Motivation nicht bereits zu Beginn der Karriere durch starre Vorgaben geraubt wird. Wie das gehen kann, wissen diejenigen, die an der Basis arbeiten. Politik und Eltern sollten den Lehrerinnen und Lehrern zuhören.